想去美國！父親帶2歲女兒渡河溺死　記者拍下「移民悲歌照」

▲父親想與家人前往美國，卻在途中溺斃。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國總統川普近期把移民問題視為優先事項；墨西哥軍方也在24日表示，已在該國北邊部署近1.5萬名士兵與國家衛隊（National Guard）。然而，住在墨國的記者卻拍下一張令人震撼的照片，可見來自薩爾瓦多的一名父親與兩歲女童溺死在河邊，兩人原本想跨越邊境進入美國。

CNN報導，薩爾瓦多官員證實，這名父親的名字為馬丁內斯（Oscar Alberto Martinez），他與女兒23日在靠近北美南部的格蘭河（Rio Grande）不慎溺水身亡，兩人起初想進入美國，屍體卻於24日在馬塔莫羅斯（Matamoros）被發現。

墨國記者雷魯克（Julia Le Duc）拍下這張令人心碎的相片，女兒與父親的臉部朝下，兩人身體泡在水中，小孩的右手還繞在爸爸的脖頸處。報導指出，好幾個月以來，外界一直警告美墨邊境的死傷增加，移民會想來到更險境的地方，試圖進入美國。

▲女童的奶奶得知死訊後非常悲痛。（圖／達志影像／美聯社）



薩爾瓦多外交部長希爾（Alexandra Hill）表示，當局正試圖解決促使許多人前往北部的經濟問題，國人應該一起留下來並與政府攜手，「我們國家再次哀悼，我請求你們，所有的家庭、父母，不要冒險，生活有更多值得的事物。」她補充，政府與墨西哥當局合作來遣返遺體。

據了解，這家人一直未能成功向美國申請庇護，父親便想著進入河中游泳；記者形容，這是一條非常深又危險的河流。薩爾瓦多新任總統布格磊（Nayib Bukele）則說明，將會協助這個受害家庭的經濟狀況。

《美聯社》報導，墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）25日表示，他對於這張照片的情況感到很遺憾，「由於美國更多拒絕（移民），我們一直在譴責，有些人在沙漠或渡河過程喪命。」對此，白宮沒有立刻發表評論。