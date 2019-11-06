2019第0屆無人機群飛競賽起跑　黃偉哲：支持無人機產業發展

▲科技部陳良基部長、台南市長黃偉哲、南科管理局鄭秀絨副局長等人，宣布「第0屆無人機群飛競賽」正式起跑，並展現無人機表演情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



南科管理局舉行「2019第0屆無人機群飛競賽記者會」，由科技部陳良基部長、台南市長黃偉哲、南科管理局鄭秀絨副局長等人宣布「第0屆無人機群飛競賽」正式起跑，並展出新媒體視覺投影秀，藉由影片的概念呈現出南科自造基地推動台灣本土化無人機群飛的萌芽及茁壯發展，展現台灣maker精神。





科技部陳良基部長表示，無人機是智慧機器人的極致之一，而台南文化藝術的底蘊相當深厚，無人機群飛不只是科技的表現，更連結藝術，呈現出美感、色彩與光學的巧妙結合，本次無人機群飛競賽，希望將藝術、科技及人工智慧的結晶，透過表演的驅動，把新科技的發展帶起來，並激發學生對新科技的學習動機，以及未來將南科的研發成果與大眾的生活機能接軌。





黃偉哲市長表示，本次參與競賽的無人機皆是MIT，不管在技術、軟體、操作等各方面皆出自國人之手，相信透過表演，彼此切磋努力求進步，能夠讓無人機在台灣看見更亮眼的技術。





透過本次無人機群飛競賽可提升國內無人機群飛技術、培養團隊合作與國際觀，並鏈結南科自造基地資源開設課程，吸引學員自行開發與前來競賽，使台灣無人機被看見，未來無人機技術運用預期將橫跨交通運輸、國土監控、消防救災、水資源勘查、動植物追蹤保護等領域。