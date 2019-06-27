超狂！軍官隨總統參加大阪G20　搭機直接「偷渡39公斤古柯鹼」

▲巴西總統的參加G20，隨行官員偷度古柯鹼。（圖／123rf）

記者錢玉紘／綜合報導

G20峰會即將在日本大阪舉行，多國領袖將齊聚一堂，維安作業也升級。其中，一名跟隨巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的官員在過境西班牙時被逮捕，因為他身上持有高達39公斤的古柯鹼，目前懷疑他是被當運毒的工具，幕後主使還在調查中。

巴西國防部表示，25日一架準備飛往大阪的備用機停在西班牙塞維利亞（Seville），結果38歲的空軍軍官羅德古斯（Silva Rodrigues）疑似運送毒品，一共查出高達39公斤的古柯鹼，被拘留在塞維利亞機場，目前官方正在調查詳細情形。



波索納洛當時搭乘另一架飛機，他也在推特上表示，已經要求巴西國防部與西班牙當地官方合作，若罪名獲證實，這名官員會被繩之以法。副總統莫洛（Hamilton Mourao）則向當地媒體表示，這名官員應該是被當成運毒的角色，因為被查獲的毒品數量大，不太可能是個人所購買的。

目前羅德古斯仍被西班牙執法單位拘留中，無法保釋。

大阪G20峰會將於27到29日展開，其中最受注目的就是美國總統川普將與中國國家主席習近平會晤，談論有關中美貿易戰的進展，兩人預定於日本時間29日上午11時30分（台灣時間上午10時30分）進行會談。另外，川普也會與波索納洛會談。