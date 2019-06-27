美多間企業「繞過政府制裁」恢復對華為供貨　美光、英特爾也在內

▲美光（Micron）恢復對華為供貨。（圖／資料照）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普上（5）月中旬向華為祭出禁供令，要求美國軟體和半導體企業停止對華為的合作計畫及供貨。不過《紐約時報》報導，美國多間企業繞過了政府制裁，恢復對華為公司供貨，當中包含美光科技公司（Micron Technology）、英特爾（Intel）半導體公司等。

報導再指，美國最大的電腦存儲晶片生產商美光科技25日確認，已經在2週前恢復對華為供貨，「這些交易充分說明，打擊華為是有多麼的困難，想改變將世界電子行業和全球商業連結在一起的貿易關係網路，可能會帶來難以預料的結果。」

▼ 英特爾（Intel）也向華為供應不受禁令約束的產品。（圖／達志影像／美聯社）

美光科技首席執行長梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，公司經過研究後確認，可以向華為出售「不受美國商務部禁令約束」的一部分產品，因此才會於過去2週開始發貨。他也說，「我們認為能合法地恢復一些現有產品的出貨，因為它們不在出口管理規範的範圍，也不在實體清單的限制內，但華為的情況仍存在相當大的不確定性。」

據悉，這項舉措讓美光的股價26日開盤後飆升近15%，並帶動其他晶片股的上漲。美國智庫彼得森國際經濟研究所（Institute for International Economics）研究員喬真帕（MartinChorzempa）表示，「如果對他們的供應鏈造成影響，美國公司可能會將技術研發轉移出美國，因為中國依舊是一個巨大市場。」

▼華為。（圖／路透）

報導分析，美國企業並不是華為重要技術的唯一來源，好比在華為智慧手機的內存晶片方面，美國企業就有三星和SK海力士半導體公司這樣的南韓競爭對手，「倘若美光科技沒辦法向華為供貨，訂單就會輕易地落入對手手中。」部分美國企業也已經開始抱怨，想要按照這些嚴格的限制來行動很困難，甚至根本不可能，因為這會對他們的業務造成損失。