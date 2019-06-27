　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美多間企業「繞過政府制裁」恢復對華為供貨　美光、英特爾也在內

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美光（Micron)後段封測廠揭幕，中科后里。（圖／記者周康玉攝）

▲美光（Micron）恢復對華為供貨。（圖／資料照）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普上（5）月中旬向華為祭出禁供令，要求美國軟體和半導體企業停止對華為的合作計畫及供貨。不過《紐約時報》報導，美國多間企業繞過了政府制裁，恢復對華為公司供貨，當中包含美光科技公司（Micron Technology）、英特爾（Intel）半導體公司等。

報導再指，美國最大的電腦存儲晶片生產商美光科技25日確認，已經在2週前恢復對華為供貨，「這些交易充分說明，打擊華為是有多麼的困難，想改變將世界電子行業和全球商業連結在一起的貿易關係網路，可能會帶來難以預料的結果。」

▼ 英特爾（Intel）也向華為供應不受禁令約束的產品。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 英特爾（Intel）。（圖／達志影像／美聯社）

美光科技首席執行長梅赫羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，公司經過研究後確認，可以向華為出售「不受美國商務部禁令約束」的一部分產品，因此才會於過去2週開始發貨。他也說，「我們認為能合法地恢復一些現有產品的出貨，因為它們不在出口管理規範的範圍，也不在實體清單的限制內，但華為的情況仍存在相當大的不確定性。」

據悉，這項舉措讓美光的股價26日開盤後飆升近15%，並帶動其他晶片股的上漲。美國智庫彼得森國際經濟研究所（Institute for International Economics）研究員喬真帕（MartinChorzempa）表示，「如果對他們的供應鏈造成影響，美國公司可能會將技術研發轉移出美國，因為中國依舊是一個巨大市場。」

▼華為。（圖／路透）

▲▼華為。（圖／路透）

報導分析，美國企業並不是華為重要技術的唯一來源，好比在華為智慧手機的內存晶片方面，美國企業就有三星和SK海力士半導體公司這樣的南韓競爭對手，「倘若美光科技沒辦法向華為供貨，訂單就會輕易地落入對手手中。」部分美國企業也已經開始抱怨，想要按照這些嚴格的限制來行動很困難，甚至根本不可能，因為這會對他們的業務造成損失。

ET快訊
快訊／民進黨立委人數優勢　大法官人事案臨時會4人過關
宋仲基爆劈腿小三正面照曝光！身份是「宋慧喬造型師」婚禮也在場
罷工空服員提8訴求「僅公開4項」！不爭禁搭便車、調日支費

關鍵字：華為,美光,英特爾,禁令,晶片,半導體

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／烈火襲來「爸緊抱女兒」任由背部狂燒　媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍　

工作群組回「OK手勢」貼圖！他當場被主管叫去填離職單

影／餐廳吃飯！蒼蠅囂張降落肉餅…下秒「產卵爆生白蛆」　他看傻：是慈母

搭火車到基隆！小情侶「上下摸舔」猛嬌嗔…羞羞液體當場流出　她傻了

影／牛仔熱褲向上撩！他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」…11秒走光畫面全洩

逛賣場拎2大袋！主人放任博美搭扶梯…下秒「腳丫遭捲入」當場噴血染紅滿地

影／男嬰剛誕生！22歲未婚媽「忍痛自剪臍帶」3樓扔下…他卡2F哭出第一聲

1歲就懂玩手機！女童2歲半近視飆破900度　醫曝「恐怖7症狀」：回不去了

單親家庭出生…男友媽「狂嫌她身分+工作」：敢見我就拿棍子轟出去！

慎入／盆栽每晚發吱吱怪聲！他超挫找人挖開…「謎樣異形」瞬間扭動竄出

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

宋仲基《阿斯達》腹黑上線　 為Jisoo報仇後..笑容令人發毛

郭台銘稱中華民國「最強外掛」! 喊三贏：高雄贏、台灣贏、中華民國贏

館長後悔「不知韓國瑜是這種人」　90秒道歉8次：現在還是很愧疚

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

華聞快遞／雄安新區首個施工電源工程建成投運

美多間企業「繞過政府制裁」恢復對華為供貨　美光、英特爾也在內

損失300億美元是小事！　任正非：美國制裁對我們不會產生太大影響

港警清場反《逃犯條例》群眾　盤查60人1人涉襲警遭逮捕

中方暫停從加方進口肉類是反制孟晚舟案？耿爽籲：加方立即放人

「池塘漂屍」撈起一看...在打呼　落水男睡整晚：夢裡好冷

影／「頭髮就是不在自己頭上」！蘇大校長畢業致詞狂爆金句...師生笑瘋

狠男電死媽「詐180萬保費」籌頭期款　母眼睛直盯不停喊兒子

5同學集體霸凌！小3男童下體遭燙爛滲血　威脅：敢說就找黑社會來解決

貿易磋商G20「川習會」有望進展　美財長：協議已完成90%

彭博：華為攜手中國軍方　至少10研究包括AI、無線電通訊

罷工讓步！長榮空服員調整4大方向　8大訴求前後比一比

罷工空服員提8訴求「僅公開4項」！　不爭禁搭便車、調日支費

貿易戰衝擊投資人信心！　投資股票時機調查跌至近6年半新低

小狗拖後腿奮力爬！走一半突「痊癒」　旁邊「黑狗問號」笑翻網

吃乾麵「狂倒半碗辣椒醬」　30歲男半夜「牙起來」氣喘送醫插管險喪命

多維TW／「把中國帶回台灣」 相融意識正發酵

暑假出遊去！網購主推郵輪假期7千元有找　挑戰市場最低價

釣到「巨大怪金魚」開心合影...問專家才知：超珍貴突變百歲物種！

蚵民搶收成卻遇舢舨故障受困海上　海巡派艇急救回

大陸熱門新聞

「池塘漂屍」在打呼　男：夢裡好..

小3男童遭5同學「下體淋熱水」..

國三女遭父捅死　悲慘家暴史曝光

夫婦外出回家　驚見母親幼女雙亡

狠男殺媽「詐180萬保費」買房..

孕婦被老公推下懸崖　婆婆：沒死..

男天天灌啤酒...膝蓋抽出乳白..

影／蘇大校長畢業致詞猛爆金句：..

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

肉肉女挑戰健美賽　剛上台就被退..

媽「肉身著火」拚命護女兒　犧牲..

恐怖男隨機虐打猥褻女孩

中方暫停從加方進肉類　耿爽：望..

美財長：中美貿易協議已完成9成..

更多熱門

相關新聞

任正非：美國製裁對我們不會產生太大影響

華為創始人任正非19日接受美國財經媒體CNBC採訪。被問到華為收入將減少300億美元時，他表示，這數目對公司來說是小事，今年的收入甚至會超過1000億美元，「美國的制裁對我們不會產生太大的影響」。

任正非：不願成為「習川會」籌碼

領不出錢！郵局伯暖冒1句：要不要借妳

美科技業躲川普禁令　繼續賣零件給華為

美伊衝突就是美中衝突的軍事翻版

讀者迴響

發燒話題

味全龍 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／宋慧喬、宋仲基確定離婚！

快訊／宋慧喬出聲了！認了離婚原因

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

美女作家下體飄異味！伸手一摸傻了

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋仲基爆「偷吃老婆閨蜜」早有離婚徵兆！

前AV女優全裸直播遭逮　為賺生活費

王中平離家1月　余皓然淚崩長腫瘤

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

離婚宋慧喬！宋仲基1月前剛放閃「結婚讓我安定」

宋仲基離婚聲明曝光！和宋慧喬N月前就分居

具荷拉洋裝整件滑落！Nu Bra掉出

最後24小時！準颱風聖帕路徑出爐穿日

宋仲基哽咽「我們被石頭絆倒」！2年前童話誓詞心酸

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

更多

最夯影音

更多

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

阿翔牽緊Grace手和好了！　 她露幸福甜笑…飛澳門度假「洩超閃小動作」

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

超萌！4金髮娃「排列組合擁抱法」 我抱你你抱他～搭配歡呼聲玩開惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面