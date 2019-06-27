川普批《美日安保條約》：美國若被攻擊，日本只會看Sony電視

▲川普離開華府，準備前往日本參加G20峰會。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）26日質疑了《美日安保條約》是否公平，就在他前往日本參加G20峰會前幾個小時，他接受《福斯財經網》採訪時表示，如果日本遭遇襲擊，美國將在第三次大戰中奮戰，然而若是美國被攻擊，日本根本不會提供幫助，只會打開索尼（Sony）電視觀看戰事。

《彭博》本周報導，據悉川普私下思考是否要退出《美日安保條約》；若是他真的做出舉動，可能會波及全球，同時減少美國在亞洲的影響力。他26日雖然沒有揚言退出，仍懷疑該條約的公平性。

川普表示，若是日本遭遇襲擊，美國會動用自己的性命與財富來給予保護，「我們會不計一切代價去戰鬥，對吧？但如果我們被攻擊，日本根本不需要幫助我們，他們會透過索尼電視來看這次襲擊。所以，那裡有一些不同，可以嗎？」他認為，幾乎所有國家都占了美國很大便宜，令人不敢相信。

《美日安保條約》於1960年1月19日簽署，內容宣示兩國將會共同維持、發展武力，一起抵禦武裝攻擊；若是日本受到的襲擊等同危害到美國利益，美國便必須派駐軍隊至日本。

川普此次的發言，符合他「美國優先」的外交政策。日本駐華盛頓大使沒有立刻回覆評論。日本內閣官房長官菅義偉25日告訴《彭博》，日美並未討論要重新審查《美日安保條約》。