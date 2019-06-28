▲ 全國首創「斜槓青年」侯友宜力挺，職能培力計畫最高補助23K。（圖／新北市勞工局提供）

記者郭世賢／新北報導

斜槓青年有福了！新北市長侯友宜28日訪視非典青年轉正職行程時，正式宣布自即日起，市府將推出「斜槓青年職能培力計畫」，提供青年職業訓練與培力津貼，最高2萬3000元。侯友宜表示，期待繼「初尋青年就業」及「非典轉正職」雙箭政策之後，職能培力計畫支持斜槓青年完成職涯夢想。

侯友宜上午走訪位於板橋區台灣惠而浦公司，關懷訪視成功轉正職青年Andy工作現況，並對提供青年友善職場的惠而浦表達謝意。Andy是一名身障者，早先常因先天條件，求職屢遭拒絕，但他也因此提早體認職場現實，決心將重心放在課業，希望未來能藉由專業及外語能力謀得好工作。

然而，大學畢業後，Andy的求職之路依舊不順遂，在廣發履歷後也僅能擔任外商公司的短期約聘人員。而正當Andy心灰之際，恰好接到來自三重就服站的關懷信件，決定接受非典青年轉正職計畫方案，經過諮商以及模擬面試等服務，最後成功推介至惠而浦，擔任正職總務行政人員，目前也穩定就業達10個月。

侯友宜表示，青年朋友求職常因經歷、技巧或自我表達能力不足，而陷入尋職困境。因此，新北市也自2013年相繼推出「初尋青年就業」及「非典轉正職」雙箭政策，試圖解決青年高失業率問題。而幾年過去，政策確實奏效，新北市已連續2年青年失業率全國最低。

對此，侯友宜也宣布新北市自即日起，正式推動「斜槓青年職能培力計畫」，以實際行動力挺斜槓青年完成職涯夢想，提供職業訓練與培力津貼，最高2萬3000元，要讓青年提升職能，開創多元職涯發展。

侯友宜陪同訪視的青年事務委員黃偉翔，恰好就是「斜槓青年」，身兼獨立記者、廣播電台主持人、非營利組織CEO、技職達人多種角色的他，也分享自己斜槓職涯經驗，並勉勵青年勇於充實培養第二、第三專長，提升在職場上的競爭力。

勞工局表示，職能培力計畫提供職業訓練、職涯諮詢、職能盤點、勞動權益課程、就業促進研習、共享經濟講座及創業諮詢等服務，歡迎設籍或實際居住新北市，18-29歲之青年踴躍參加。相關資訊可電洽：0800-091-580由專人服務，或上「新北勞動雲」查詢。