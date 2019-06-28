長榮罷工明有望落幕？工會召開說明會：要戰、要和由2300會員意志決定

記者沈繼昌、莊智勝／台北報導

長榮罷工進入第9天，28日在勞動部調解下已現落幕曙光；但桃園空服員工會晚間8時召開說明會，強調資方放出29日中午可望結束罷工的說法並不正確，要戰、要和全由會員投票決定，倘若多數會員同意資方條件，將會結束罷工，最後結果視29日中午投票結果而定。

工會5名代表在勞動部的協調下於28日中午12時50分與長榮董事林寶水碰面，但並非是正式協商，而是勞資雙方「有溫度的聊聊」；稍早在會談結束後，5名代表走出大樓，工會常務理事王美心指出，會談中已經協調出一個方案，公司原本希望工會代表現場簽訂，「但我們堅持要把方案帶出來與會員溝通，並進行民主表決，決定是否接受；公司希望方案只能向會員佈達，因此請媒體給予一些空間，暫不接受採訪。」

▲長榮空服員工會28日晚間8時召開說明會，罷工結束與否將視投票結果而定。（圖／記者沈繼昌攝）

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陪同會面的勞動部次長劉士豪會後表示，整個溝通過程相當和諧，雙方有了互信基礎後，開始商討空服員相關訴求，有相當的進展，如若溝通內容能得到會員們的同意，或許明天雙方就會簽定團體協約，讓罷工行動落幕。

工會理事廖以勤也說，28日與董事長碰面所談的內容，是屬於大方向的各項訴求調整方案，並非是最終定案的版本，但董事長在會中承諾「不會秋後算帳」，希望空服員們能盡速結束罷工，返回工作崗位；而罷工結束與否，將會在28日晚間10時發起投票，由會員們決定接受與否，「如會員們表決要繼續罷工，那麼今天（28日）都溝通就不算數，將會回到原點。」

工會晚間8時也召開說明會，強調資方放出「明（29日）可望結束罷工」的訊息並不正確，工會尊重全體2300名參與罷工會員的意志決定，如要戰就繼續罷工，若多數會員同意資方條件，就結束罷工，最終結果如何，全依29日中午的投票結果而定。

▼投票將於28日晚間10時開始，至29日中午12時結束。（圖／記者沈繼昌攝）