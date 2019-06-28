長榮罷工最快明落幕！王國材：「國父革命經歷10次失敗」盼下次成功

▲長榮罷工，工會人員對次長與資方高喊口號抗議。（圖／記者沈繼昌攝）

記者洪巧藍／台北報導

長榮空服員罷工來到第9天，28日在勞動部協調下，桃園空服員職業工會5名代表下午1點與長榮董事長林寶水碰面協調方案，但是否繼續罷工則會自今晚10時至明日中午12時進行投票決定。交通部次長王國材28日傍晚於交通部第10次應變會議後受訪時表示，國父革命也是經過10次的失敗，在第11次成功，他個人希望「下一次能成功」。

王國材會後先說明輸運狀況，今（28）日原訂192架次，取消114架次，旅客影響2萬3879人，運能41%；先前公布7月1日至5日運能為59.6%；至於長榮今公告6日至10日停飛狀況，總體運能為63.6%。總計自20日下午4時罷工以來到28日總計停飛852架次，影響旅客17萬7043人次。

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▲長榮罷工第九天，5名工會幹部已走出大樓，對外說明協商結果。（圖／記者沈繼昌攝）

王國材補充，根據觀光局的統計，去年來台觀光客首度突破1107萬人，今年訂定目標要突破1138萬人。回顧今年1~5月份來台觀光客499萬3654人，比起去年多53萬餘人，增加11.92%，按此分析，過往每個月約有100萬人來台觀光，到12月應有機會達到1200萬，但是受到罷工影響，觀光局還在計算影響程度，希望相關衝擊能夠減到最低。

王國材說，稍早有看到勞動部協商，也得知工會成員協商出來，但尚未有結論，估計明後天會進行投票，決定罷工的下一步；過往都是總經理出面，現在董事長都出來，加上訴求明確，要怎樣得到平衡點，詳細還要詢問勞動部，至於交通部則持續做好相關應變計畫。

王國材表示，今天是第10次應變會議也是罷工第九天，國父革命失敗十次，第十一次應該會成功，是他個人的期待，希望這幾天有結果。