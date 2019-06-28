罷工落幕有望？長榮董事長見工會幹部　協調6方案內容曝光

▲長榮罷工，工會對外說明協商結果。（圖／攝影中心）

生活中心／綜合報導

長榮空服員罷工來到第9天，28日在勞動部協調下，桃園空服員職業工會5名代表下午1點與長榮航空董事長林寶水碰面協調方案，但是否繼續罷工則會自今晚10時至明日中午12時進行投票決定。協調後的6項方案內容也曝光。

0628 公司方案如下：

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1、參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

2、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

3、BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

4、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

5、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

6、給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

勞動部政務次長劉士豪表示，今日碰面主要是表達空服員心聲，一開始談論8大訴求以外的事情，之後在雙方有了互信基礎下，展開8大訴求的討論，已有看到許多具體內容呈現出來。

劉士豪指出，原先勞資雙方爭執不下的日支費或飛安獎金，資方釋出相當大的誠意，且調整幅度並不小，而禁搭便車與勞工董事也將不在討論範圍內，禁止秋後算帳也會訂在團體協約中，目前工會將與會員進行討論後，最快明天可望簽訂團體協約。