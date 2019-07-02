雙城論壇準備登場　柯文哲赴上海首度自備媒體「烤肉架」

記者陳家祥／桃園報導
台北市長柯文哲將在3日啟程上海出席2019雙城論壇，此行訪問團分兩批出發，部分隨行幕僚與媒體團先行於2日下午搭乘長榮班機出發上海。
值得一提的是，此次市府媒事組特別出動在台灣媒體訪問時間常見的麥克風架，也就是俗稱的烤肉架，以便屆時媒體訪問時使用。
此次在上海舉行的雙城論壇，《ETtoday新聞雲》也派出記者團隨行採訪，為網友與讀者提供第一手的即時新聞與影音報導。
更多的柯文哲上海行都在...《2019雙城論壇》全記錄。
記者陳家祥／桃園報導
台北市長柯文哲將在3日啟程上海出席2019雙城論壇，此行訪問團分兩批出發，部分隨行幕僚與媒體團先行於2日下午搭乘長榮班機出發上海。
值得一提的是，此次市府媒事組特別出動在台灣媒體訪問時間常見的麥克風架，也就是俗稱的烤肉架，以便屆時媒體訪問時使用。
此次在上海舉行的雙城論壇，《ETtoday新聞雲》也派出記者團隨行採訪，為網友與讀者提供第一手的即時新聞與影音報導。
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