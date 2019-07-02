雙城論壇準備登場　柯文哲赴上海首度自備媒體「烤肉架」

保時捷（Porsche）品牌首部純電跑車Taycan先前已宣布處於最終測試階段，這款預購後便接單突破2萬張的電動性能跑車近日也在上海被捕獲，全車不僅幾近「無偽裝」亮相，車尾更有著耐人尋味的假排氣尾管，預計在9月法蘭克福車展就會正式亮相。