草屯酒駕騎士見警「荒謬大逃亡」！犁田+撞牆2度痛摔　被逮滿臉全是血

▲酒駕謝男見警緊追在後，一出巷口還來不及轉彎，當場犁田倒地。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／南投報導

南投縣草屯鎮一名35歲的謝姓男子26日深夜11時許酒後騎乘機車，巡邏員警見他車速飄忽不定，鳴起警笛上前攔檢，謝男見狀後心虛逃逸，在巷弄間與警察大玩「你追我跑」，期間過彎時還因太過緊張不慎犁田重摔，但仍牽起機車繼續逃跑，最後自撞房屋外牆後才終於停下，被警方逮捕時滿臉鮮血，民眾見狀後也不住驚嘆，「真的是用生命在逃跑！」

草屯警方26日深夜駕駛警車外出進行例行性巡邏，行經太平路時發現騎士謝男一邊騎車一邊抽菸，且車速還忽快忽慢，員警驚覺情況有異，立即鳴笛示意謝男停車受檢，但謝男自知酒駕，見到警方後不但不停，還心虛催緊油門加速逃逸，在鄰近巷弄間逃竄跑給警車追。

監視器畫面拍下，謝男加速逃跑時，警車就緊追在後方，在鑽出巷弄準備轉彎時，謝男還因太過緊張，龍頭都還沒轉、一出巷口就直接犁田重摔，整個人噴飛倒地，就連頭上的安全帽都飛出；但謝男在摔車後不顧身上疼痛，一心只怕被警方逮到，連安全帽都不撿了，急忙牽起機車展開二度逃逸，還數度回頭查看警車是否有追來；民眾見到監視器畫面如此荒唐，忍不住驚嘆「（謝男）真的是用生命在逃跑！」

▲謝男犁田後不顧疼痛，連安全帽都不撿，急忙牽起機車2度奔逃。（圖／東森新聞）

最後謝男逃到一處民宅門口，疑似不勝酒力，機車失控猛力撞上前方房屋外牆，吃痛摔車趴臥在地，被隨後趕到的警方當場逮捕，當時謝男疼得不斷哀嚎，滿臉全是鮮血，警方見狀還主動拿出衛生紙讓他擦拭血跡。事後經酒測，發現謝男酒測值明顯超標，且機車也因2度重摔而受損，在將其送往醫院治療後，全案依公共危險罪嫌送辦。

▲最後謝男失控自撞民宅外牆，當場滿臉鮮血被警方逮捕。（圖／東森新聞）