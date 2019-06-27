吃乾麵「狂倒半碗辣椒醬」　30歲男半夜「犽起來」氣喘送醫插管險喪命

▲很多人都愛吃辣，但若有氣喘病史的人則須注意，吃辣過量恐誘發急性氣喘。（圖／翻攝自pixabay）

記者白珈陽／南投報導

愛吃辣的人要注意，過量食用可能會丟了性命！南投1名患有氣喘痼疾的30歲黃姓男子無辣不歡，幾乎餐餐都需要加辣，日前他與老婆在麵攤用餐時，在麵裡加了「半碗」辣椒醬，沒想到半夜睡到一半突然呼吸困難、被家屬緊急送往南投醫院急診，經插管治療幸無生命危險，現已康復出院。南投醫院指出，黃男吃辣誘發急性氣喘，有病史的患者接觸到酒精、辣椒等刺激性食物易刺激氣管黏膜，導致咳嗽、心悸、胸悶，嚴重時恐危及生命。

▲無辣不歡的黃男餐餐都加辣椒醬，沒想到竟引發急性氣喘。（圖／南投醫院提供／下同）

黃男表示，他本身相當愛吃辣，就算在外用餐，也會將自製的辣椒醬隨身攜帶確保隨時可以享用。雖然知道自己有氣喘的毛病，但鮮少發作，即使有帶氣喘噴霧劑的習慣，也沒有規律使用，只會在突然發作時作緩解用。沒想到，這次如同往常往麵裡加辣，卻在半夜突然「牙起來」，使用噴劑也完全沒有效果，甚至情況加劇，黃男家人趕緊將他送醫。

南投醫院胸腔內科醫師王耀麟表示，患者在剛入院時，出現呼吸短促、呼吸費力、盜汗、雙眼呆滯及四肢末梢發紺等症狀，因此安排插管治療。

▲黃男因吃辣醬誘發急性氣喘，緊急送醫插管治療。

王耀麟指出，氣喘是種慢性呼吸道發炎疾病，當天氣變化、空氣汙染、感冒、抽菸或接觸到過敏原時可能引發氣喘急性發作，但像酒精、辣椒等刺激性的食物也因容易刺激氣管黏膜，加重咳嗽、氣喘、心悸等症狀，而誘發氣喘。可能會出現反覆咳嗽、胸悶、哮喘及呼吸困難等症狀，嚴重時危及生命。

南投醫院表示，黃男經插管治療後入加護病房治療，在病情漸趨穩定後成功拔管脫離呼吸器，撿回一條命；王耀麟請黃男往後應清淡飲食、生活作息要規律，避免過敏原刺激，並定期返診接受相關檢查與診療，規律服藥，才能有效控制病情。

「一碗麵加了半碗辣椒，這會不會太誇張！」多數人在餐點裡加辣只為了嚐個味道，對於加了半碗辣椒感到相當驚訝，對此，南投醫院身心科醫師陳致遠說，「辣椒能刺激交感神經，且促進腸胃蠕動增加食慾，而有部分心理學家認為，吃辣的人喜歡追尋刺激的感覺，也有人認為嗜辣者有自虐傾向，另有研究稱吃辣有舒壓的效果，各方論點，則見仁見智」。