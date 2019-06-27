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泰雅渡假村FUN暑假！推出入住折抵500元、泡湯44折雙重優惠

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▲南投縣13鄉鎮市長聯誼會26日於泰雅渡假村舉行，總經理李吉田（前排左3）提議推出優惠方案或首長們支持。（圖／泰雅渡假村行銷企劃部經理李浩瑋提供）

▲泰雅渡假村總經理李吉田（前排左3）提議推出優惠方案或首長們支持。（圖／泰雅渡假村行銷企劃部經理李浩瑋提供

記者白珈陽／南投報導

南投縣13鄉鎮市長聯誼會，26日在南投泰雅渡假村盛大舉辦，由泰雅渡假村總經理李吉田親自接待、與首長們交流，李吉田更提議推出暑假雙重優惠，就是要讓民眾FUN暑假！

李吉田表示，非常開心能夠接待來自南投各鄉鎮市首長，非常的難得及榮幸，為迎接學生暑假到來，提議推出「暢遊南投住泰雅，憑發票可享8折再折500元住宿費」等優惠，獲得首長們的支持，暑假期間祭出夏日消暑雙重優惠！

請繼續往下閱讀...

第一重：暑假期間7月1日到8月31日，凡於南投縣13鄉鎮市地區自由行旅客，消費滿500元以上，憑7、8月份正式發票等消費憑證入住園區，平日8折之外可再折抵500元住宿優惠，每張發票可優惠一房，每日限量請把握機會。

第二重：暢遊園區戲水泡溫泉優惠價199元（原價450元）一票玩到底！也要特別注意以上優惠不得與其他優惠合併使用，且無法折換現金；泰雅渡假村日前更受觀光局評定為全國CP值最高的溫泉遊樂區，喜愛泡湯的民眾千萬不要錯過。

▲泰雅渡假村遊客體驗放禮炮。

▲泰雅渡假村遊客體驗放禮炮。

泰雅渡假村行銷企劃部經理李浩瑋表示，泰雅渡假村適合喜愛生態教育及文化體驗的親子家庭共遊，除有專業志工帶領自然生態導覽，以及樹葉拓印、溫泉皂等DIY課程，還提供獵人教室，讓遊客體驗打獵、編織、刺福球、搗糯米等原住民文化，入園住宿免門票，即可享泡湯、戲水、歌舞表演及各式體驗課程。

他也說，泰雅渡假村內更擁有高達海拔500公尺的玻璃天空步道，體驗踩在透明強化玻璃上俯瞰高空的驚險刺激，欣賞山巒疊翠的美景。喜歡親近自然的遊客，可在園區內生態步道漫步，享受森林浴、感受豐沛的芬多精，歡迎民眾趁暑假帶全家大小一起入園遊玩。

▲海拔高達500公尺的玻璃天空步道，遊客可體驗踩在透明強化玻璃俯瞰高空的驚險刺激。

▲海拔高達500公尺的玻璃天空步道，遊客可體驗踩在透明強化玻璃上俯瞰高空的驚險刺激。

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關鍵字：南投,泡湯,泰雅渡假村,優惠

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