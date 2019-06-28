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東森購物網攜手迪士尼　《獅子王》週邊只送不賣

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▲真人版《獅子王》也即將暑假7月份上映。（圖／翻攝自迪士尼IG／＠disney）

▲擬真版《獅子王》即將於今年暑假7月上映。（圖／翻攝自迪士尼IG／＠disney）

記者洪菱鞠／台北報導

暑假強檔電影《獅子王》即將於7/17上映，搶搭電影熱潮，東森購物網作為台灣華特迪士尼全台唯一電商廣宣合作夥伴，即日起至7/26止，全館消費滿3,000可抽相關週邊好禮，有保溫杯和環保咖啡杯兩款，限量推出只送不賣，在3c、寵物、家電、旅遊指定館別消費，還有機會獲得迪士尼電影票。

東森購物網消費有機會獲得迪士尼《獅子王》電影週邊好禮（圖／業者提供）

▲東森購物網全館消費滿額，有機會抽中《獅子王》限量好禮環保咖啡杯。（圖／東森購物網提供）

由《鋼鐵人》億萬導演強法洛執導的《獅子王》擬真版，配音卡司超大咖，全球天后碧昂絲不僅為辛巴的青梅竹馬娜娜配音，她更親自詮釋辛巴與娜娜的定情曲，也是這部電影最經典的情歌《Can You Feel the Love Tonight》，加上前所未見的視效模擬技術還原經典畫面，勢必又會造成一股獅子王旋風，票房將再創佳績。

東森購物網推出眾多迪士尼人氣話題商品，像是美妝的ANGFA絲凱露D實力派美睫精華液米奇限定版、潔顏粉、護膚膏等，3C有迪士尼2A USB正版授權手機及USB插頭、米妮造型雙頭隨身碟和迪士尼MicroUSB+TypeC兩用傳輸充電線等，玩具類則有迪士尼公主系列LEGO樂高積木、生活用品有小飛象珪藻土吸水杯墊，另外還有可愛迪士尼系列金飾鈴鐺米奇墜子飾品。8/2前消費即可登記抽dyson清淨涼風扇，滿萬元再送1,000折價券；若是APP首購會員，登記送豪禮加價購。

東森購物網消費有機會獲得迪士尼《獅子王》電影週邊好禮（圖／業者提供）

▲迪士尼官方授權手機及USB插頭。（圖／東森購物網提供）

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關鍵字：東森購物,獅子王,迪士尼

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