東森購物網攜手迪士尼　《獅子王》週邊只送不賣

▲擬真版《獅子王》即將於今年暑假7月上映。（圖／翻攝自迪士尼IG／＠disney）

記者洪菱鞠／台北報導

暑假強檔電影《獅子王》即將於7/17上映，搶搭電影熱潮，東森購物網作為台灣華特迪士尼全台唯一電商廣宣合作夥伴，即日起至7/26止，全館消費滿3,000可抽相關週邊好禮，有保溫杯和環保咖啡杯兩款，限量推出只送不賣，在3c、寵物、家電、旅遊指定館別消費，還有機會獲得迪士尼電影票。

▲東森購物網全館消費滿額，有機會抽中《獅子王》限量好禮環保咖啡杯。（圖／東森購物網提供）

由《鋼鐵人》億萬導演強法洛執導的《獅子王》擬真版，配音卡司超大咖，全球天后碧昂絲不僅為辛巴的青梅竹馬娜娜配音，她更親自詮釋辛巴與娜娜的定情曲，也是這部電影最經典的情歌《Can You Feel the Love Tonight》，加上前所未見的視效模擬技術還原經典畫面，勢必又會造成一股獅子王旋風，票房將再創佳績。

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▲迪士尼官方授權手機及USB插頭。（圖／東森購物網提供）