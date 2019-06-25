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《斯容有約》爆乳、開高衩　喊話業績爆表「穿比基尼騎馬」

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購物天后斯容全新型態節目《斯容有約》（圖／東森購物提供）

▲購物天后斯容出道20年，將主持首次掛名的全新購物性談話節目《斯容有約》，首集開播，好姊妹韋茹也來友情站台。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

去年綜藝天王吳宗憲欽點購物天后斯容，說要幫她打造全新形象後，斯容果然有了大突破，不但接下全新節目《斯容有約》主持棒獨挑大樑，首集開播更是豁出去，穿上爆乳、開高衩洋裝拼收視，她也喊話，「如果節目業績賣破2,000瓶，就要在沙灘『穿比基尼騎馬』。」

東森購物台將於6/26開播全新綜藝與購物複合型節目《斯容有約》，是斯容出道20年來首次掛名的電視節目，也是首度推出與粉絲面對面互動的談話性購物節目，東森購物會員和粉絲們可以在節目中與斯容面對面互動分享產品使用心得，打破過去購物節目只能單一推薦商品的節目型態。

購物天后斯容全新型態節目《斯容有約》（圖／東森購物提供）

購物天后斯容全新型態節目《斯容有約》（圖／東森購物提供）

▲《斯容有約》節目將邀請粉絲及東森購物會員，與斯容近距離接觸，以不同主題聊天互動分享產品使用心得。

首集開播，斯容為了拼收視，特地穿著超火辣的女神級戰袍性感主持，除此之外，她的好姊妹韋汝也來友情站台，兩人在節目中一搭一唱、默契無敵，不僅逗笑粉絲們，斯容更展現「寵粉狂姊」精神，現場替兩位美女粉絲暖心慶生，讓粉絲直呼「真的好感動」。

對於新節目的內容製作和籌備策劃，力求完美的斯容說「壓力很大」，但她表示自己一路以來很感謝兩位貴人提攜，分別是媒體教父王令麟與恩師級的吳宗憲，王令麟讓她有機會在東森的舞台發展，吳宗憲則是給了她跨出去的勇氣，此外，感念出道20年來始終支持她的東森購物會員和粉絲，憑藉著這一股滿滿的感謝與感動，讓她毅然決定接下全新節目主持棒挑戰。

節目不只要拼收視，還要衝業績，《斯容有約》首集將賣台酒青春露，斯容說，「如果《斯容有約》節目業績突破2000瓶，就在沙灘『穿比基尼騎馬』，回饋粉絲和廣大東森購物會員對她的支持和愛護。」《斯容有約》全新談話性購物節目，即將於6/26（三）下午14:40～15:20於東森購物47頻道播出，對於參加節目錄影的粉絲與東森購物會員，除了能夠近距離看到斯容，還能獲得她貼心準備的獨家超值好禮。

欲報名《斯容有約》洽服務專線：(02) 2943-7888 #3665童小姐，或搜尋臉書關鍵字「斯容」粉絲團，私訊小編即可成功報名。

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關鍵字：斯容,斯容有約,東森購物,購物台,購物頻道

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