　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

有溫度的服務融化神秘客　東森購物網3連霸蟬聯服務金獎

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

東森購物網連續3年獲得「臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物網連續3年獲得工商時報「臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎榮耀，由東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷（左）代表出席頒獎典禮，接受行政院副院長陳其邁（右）頒獎。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

由工商時報主辦的「臺灣服務業大評鑑」，東森購物網3連霸拿下大型購物網站金牌獎榮耀，業績也持續成長，今年第一季營收較去年成長79%。東森購物董事長王令麟感謝消費者肯定，也表示未來將提供更好服務滿足消費者；東森購物電視購物事業群執行長彭鴻珷則說，神秘客出招難度越來越高，但對團隊有信心，東森購物將繼續演進、不斷接招，每年都要蟬聯獎項。

邁入第8年的「臺灣服務業大評鑑」，擁有SGS認證的世界級評鑑標準及專業神祕客團隊，是國內最具規模及公信力的調查活動，今年評鑑主軸以「精準」為核心，將「服務」提昇至最高層次，一共出動1,168神秘客人次，針對全臺32個行業、366家企業、436個店點進行親身消費體驗，統計受稽服務人員有2,049位，經過全面深入探究企業、員工、顧客三方，最後頒發金牌企業獎，另精選2項企業頒予「最佳客服中心獎」、「創新科技服務獎」。

其中，東森購物網再度獲得「臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎，已是3連霸。王令麟表示，東森購物自開創以來，就訂立高標準服務規格領先市場，包括最早提供10天免費鑑賞期、首創提供消費者24期無息信用卡分期、推出東森嚴選主動為消費者把關商品品質，除了贏得消費者信賴，創造便利購物環境，與會員的關係也像朋友、家人般，講求最有溫度、感動的服務是東森購物不變的目標。

東森購物網連續3年獲得「臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎（圖／記者徐文彬攝）

▲即使神秘客每年不斷出招，挑戰度越來越高，但彭鴻珷信心滿滿，誓言每年都要拿下服務金牌獎。

彭鴻珷指出，東森購物今年邁入20年，服務、銷售、品牌形象不斷精進，也做公益幫忙小農，而連續第3年獲獎，除了感謝消費者的肯定，其代表我們的客服團隊是一流的，值得一提的是，每位客服桌上都會擺放一面鏡子，當他們接電話時是面帶微笑的，聲音聽起來自然就有溫度。雖然神秘客的挑戰越來越難，但客服團隊絕對經得起任何考驗、不斷接招，明年再來領獎。

彭鴻珷也提到，曾經有消費者購買旅遊行程去泰國玩，結果因為猴子不活潑而退貨，也有人因為出國被蚊子叮，回來以後就抱怨服務不好，僅管有時顧客難以應對，不過也有很多顧客會為工作同仁加油打氣，而服務是全層面的，只要是顧客，東森購物都會全程提供優質服務。

東森購物網連續3年獲得「臺灣服務業大評鑑」大型購物網站金牌獎（圖／記者徐文彬攝）

▲東森購物團隊攜手努力，讓每位會員都能感受到東森嚴選的高品質服務與精神。

此外，彭鴻珷說，相較於其他大型購物網站，東森購物最大特色就是擁有龐大客服人員，他們每天服務進線、打出去的電話，一天多達8萬通，而東森購物結合全通路發展，每個通路會有不一樣需求，卻都是由同一群客服團隊經營負責，相信在嚴謹的教育訓練下，他們的專業和服務態度也會一直進步，這是我們感到驕傲的地方。

面對台灣線上零售環境競爭激烈，東森購物網站今年第一季營收較去年成長79%，統計客單高達3,979元，多元通路中表現突出。王令麟表示，除了歸功於優秀經營團隊，未來東森購物將提供獨家優質的自營商品，整合線上線下通路，提供更全面的服務滿足消費者的生活需求。

ET快訊
經濟部駁回雙子星開發案　投審會：涉及國安疑慮
錄取工作第2天碰兒子入學首日！他想請假　486先生一句話被讚
內行人才知道！超市「隱藏版吐司」熱銷483萬片　限時優惠價3

關鍵字：東森購物,臺灣服務業大評鑑,客服,服務

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森購物網累計前5月業績成長75%　多元通路之冠

東森赴北區老人之家陪長輩玩氣球、唱歌　銀髮同樂會加碼送健康

東森自然美積極展店　王令麟親赴員林讓加盟主士氣大振：再開2家

影／東森自然美加盟店花百萬裝潢新開張　王令麟先「讚」再說

不用剔骨！期間限定「無骨脆雞」厚切超多汁　肯德基加碼送蜘蛛人手提袋

王令麟大膽用人　東森購物網業績連3年大攀升

有溫度的服務融化神秘客　東森購物網3連霸蟬聯服務金獎

超級卡哇伊！「ECONECO快閃店」夢幻開展　下載貼圖獨家送氣球

【廣編】白蘭氏專屬健康管家「健康自由配」　投資你的健康存摺

「less is more」今夏最矚目的極簡風飾品　回歸純粹的美感

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

吳宗憲：藝能界的事都雞婆一下　「講的就是真的，否則就不講」

暖心司機載客突遇火燒車　爬橋墩冒險救火：我盡力了

最暖父親節！玩偶暗藏懷孕驚喜 壯漢爸緊抱痛哭：最棒禮物

黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

張文綺傳訊打氣謝忻！　心疼「他好好的就好了」

不用剔骨！期間限定「無骨脆雞」厚切超多汁　肯德基加碼送蜘蛛人手提袋

王令麟大膽用人　東森購物網業績連3年大攀升

有溫度的服務融化神秘客　東森購物網3連霸蟬聯服務金獎

超級卡哇伊！「ECONECO快閃店」夢幻開展　下載貼圖獨家送氣球

【廣編】白蘭氏專屬健康管家「健康自由配」　投資你的健康存摺

「less is more」今夏最矚目的極簡風飾品　回歸純粹的美感

內行人才知道！超市「隱藏版吐司」熱銷483萬片　限時優惠價39元　

【廣編】「I CARE ABOUT TIRES」台灣普利司通輪胎健診活動開跑

限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」！全家歡慶中職Lamigo桃猿奪冠

董仔、關關夏日外景肌掛急診！DR.WU開3大王牌處方實現潤透光

兒子學校遭嗆：滾回墨西哥！　她怒投訴隔天竟被13歲霸凌者打到腦震盪

【爸媽看過來】3C毒癮　你的孩子也沈迷電玩嗎？

右耳爆痛2天「夾出活跳跳壁虎」！正妹醫發現耳內彎曲小腳…萬人起雞母皮

痛苦悶著就好！巨蟹座常腦補起疑　到頭來沒人想聽...

幫韓國瑜脫困…「開除常惹禍的豬隊友」　杜紫宸點名「潘噓噓」

韓國瑜與畢業生合照挨嗆　鄭文燦：孩子們表達想法非嗆聲

多維TW／開大門「迎台商」 不能只看表象

經濟部駁回雙子星開發案　投審會：涉及國安疑慮

南投縣仁愛鄉台14線人止關施工落石　點放管制到28日

不用剔骨！期間限定「無骨脆雞」厚切超多汁　肯德基加碼送蜘蛛人手提袋

消費熱門新聞

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買..

超商也吃得到韓國魚板！限定這7..

內行人才知道！超市「隱藏版吐司..

復刻大人味！「森永牛奶糖」超強..

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」..

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」限期..

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

星巴克「好友分享日」買一送一又..

麥當勞連續四天「豬肉滿福堡買一..

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度..

23款台南在地美食現身捷運市府..

遠百板橋中山晚餐吃到飽600元

限時5天！台啤「18天生啤酒」..

董仔、關關夏日外景肌掛急診！

更多熱門

相關新聞

斯容爆乳拼收視　喊業績爆：穿比基尼騎馬

去年綜藝天王吳宗憲欽點購物天后斯容，說要幫她打造全新形象後，斯容果然有了大突破，不但接下全新節目《斯容有約》主持棒獨挑大樑，首集開播更是豁出去，穿上爆乳、開高衩洋裝拼收視，她也喊話，「如果節目業績賣破2,000瓶，就要在沙灘『穿比基尼騎馬』。」

月收多3萬！她「靠手機」替未來賺錢

搶超市生意　網購日本干貝狂殺半價

電商618買氣飆　每分鐘賣出1支iPhone

梁太再現美肌顏　又讓小梁哥心動了

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買一送一」

阿翔牽緊Grace手和好了！「甜蜜小動作」一路狂閃

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

騎士等紅燈驚見五腳蜈蚣！萬人讚爆

長榮教官喊話　內部Line訊息曝光

嗆爆罷工長榮空姐！護理師66字狠打臉

藥頭驚爆染毒藝人名單！S姓女主持人狂吸高價大麻

33K男年存35萬　超刻苦生活曝光

韓國瑜3分跳針謝高雄！網友崩潰了

愛紗爆「離婚後性情大變」！踢開20年經紀人

金牌性霸凌　南韓滑冰隊被轟出選手村

下雨堅持出門尿尿　相遇全是同品種

長榮反擊！「限時4小時」助空服辦新護照

阿妹外甥女安那「車上喇舌22歲女舞者」！同房溫存3小時

更多

最夯影音

更多

「大小姐」吳兆絃參加選秀　華晨宇大批「沒靈魂」...她崩潰哭了！

爽一夏！生蠔丟進啤酒乎乾　泰式日式鍋、現烤焗烤任你吃

韓國瑜政見會3分鐘跳針狂謝高雄人　「3大保證」讓網友全崩潰了

黃國昌電爆大法官提名人！　楊惠欽一問三不知還翻書

郭富城每天都要63KG！　 一吃到64..「我就想死了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面