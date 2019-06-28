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民進黨立委陳賴素美遞狀控告初選賄選　黃世杰：子虛烏有

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▲民進黨籍立委陳賴素美28日在桃園地檢署出庭說明對手涉賄情事。（圖／記者沈繼昌攝）

▲民進黨籍立委陳賴素美28日在桃園地檢署出庭說明對手涉賄情事。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨籍立委陳賴素美2019年黨內初選時輸給律師黃世杰，失去連任機會，但陳賴素美認為黃在黨內初選時涉嫌送禮品與宴請選民，已違反公職人員選罷法，5月初遞狀指控黃涉及賄選，28日首度在桃檢出庭，陳賴素美指出，若司法審理後初選結果不受影響，不排除脫黨參選；黃世杰則回應，陳賴的指控都是子虛烏有，但尊重她提告權利，不希望影響黨內團結。

在桃園市第二選區（楊梅、大園、觀音與新屋）尋求連任的民進黨立委陳賴素美，28日在桃園地檢署出庭後表示，今年黨內初選於農曆春節過後到4月30日初選結束期間，黃廣發白米、麵條、抹布等文宣品，儘管每項文宣品單價不到30元，但很多選民重覆拿了許多文宣品，其價值早已超過30元；此外，3月中旬黃姓宗親會在楊梅區舉辦餐會，席開多達170桌，黃透過幹部廣邀選民出席餐會，已涉嫌賄選，希望透過司法調查確定黃違反選罷法的事實，民進黨應考慮黃的賄選情事已傷害黨的形象，應主動撤銷對方參選資格，否則不排除要脫黨參選。

黃世杰認為，文宣品是隨機發送給選民，並非刻意重覆發給特定對象，黃姓宗親會餐會並非他主辦，出席餐會的候選人也不只他一人，不懂陳賴素美為何會指控他涉嫌賄選，初選前，與陳賴素美都曾同意初選落敗者，要支持勝出者幫民進黨贏得立委選舉，希望陳賴素美信守承諾，不要傷害民進黨團結。

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關鍵字：陳賴素美,控告黃世杰,賄選,黃反指子虛烏有

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