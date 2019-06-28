曙光乍現！罷工「4讓步」新對案　5工會幹部進長榮大樓協商

記者沈繼昌／桃園報導

桃園空服員職業工會28日下午由理事廖以勤等5位幹部進入長榮大樓，準備與資方在正式談判前的首次協商，廖以勤指出，手中攜帶的是近20年來長榮航空組員委屈與辛酸故事，希望讓資方了解組員內心故事；長榮航空首席副總何慶生說，並非正式協商，不過在勞資對峙中，總算有個好的開始，踏出第一步。

▲桃園空服員職業工會廖以勤等5位幹部進入長榮大樓進行協商。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園空服員職業工會理事廖以勤、常務理事王美心、李瀅與監事黃蔓鈴、會員代表趙婕歡等5人下午1時，在罷工帳篷中緩緩步向10公尺外的長榮大樓，這短短10公尺距離卻讓上千位罷工組員們期待了9天不得其門而入。

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廖以勤指出，今天沒有要針對訴求討論，主要是讓董事長聆聽2300位空服員持續在這麼惡劣的環境下堅持罷工，我們想要把基層的聲音直接帶給林寶水董事長，希望董事長未來一定要重視基層聲音，重視空服員與工會是展開對等協商的談判，這是我們會員堅持的價值，手中紙袋是組員主動整理給我們過去20幾年來空服員工作委屈的故事，或許董事長是第一次聽到，現在董事長願意聆聽了，她們非常肯定董事長對工會展開一個這麼歡迎的態度，希望未來這個管道可以建立起來。

長榮航空首席副總何慶生表示，這次協商雖非正式，但勞資對峙者麼多天以來首次能有協商機會，總算有個好的開始，勞資踏出協商第一步，稍後若有結果出來，一定會向大家報告。

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