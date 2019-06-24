以500到2千元賄選買票　彰化3民代被判當選無效

▲彰化3民代賄選買票，地院判當選無效。（示意圖／視覺中國）

記者唐詠絮／彰化報導

2018五合一選舉11月24日落幕，但彰化地區被檢調查出多件賄選買票被起訴的案件，其中大村、二林及大城等鄉鎮共有3名民代，蕭桂英、陳婉柔吉許清江，以每票500元到2千元不等向選民買票，被檢警查獲起訴，近日彰化地方法院依違反選舉罷免法，一審判決當選無效。

判決書指出，大村鄉第一選區代表蕭桂英，為求順利當選，2018年在10月間拿5000元給吳姓及郭姓幹部，囑咐每票500元向選民請託，結果以第一高票1,858票順利當選，沈女提告，今日彰化地院判決當選無效，而本案彰化地檢也提起公訴，將在7月1日判決出爐。

而大城鄉代許清江涉嫌在選前拿1萬2000元給樁腳，交代以每票2000元向戶籍內有6票的宮主買票，宮主答應會支持，但拒收買票賄款，在選前2天，也就是11月22日下午2時37分許，至洪男主持的聖帝宮，以添油香之名義，交付1萬元予洪男後，並要求洪男及其子支持，雖被告表示因其女兒考上仁德醫專，故為願才捐款1萬元，然聖帝宮所祭祀之神明為關帝聖君，並非如民間考試祭拜文昌帝君或神農大帝，被告辯稱為還願始捐款1萬元，顯有違經驗法則。臨走前並向洪男、洪子表示「這次選舉拜託一下」，顯見1萬元即為賄款。

除此之外，二林鎮第三選舉區鎮民代表陳婉柔，於2018年10月至11月初某日與陳姓、莊姓及林姓等人，著手規劃行賄之對象，以每票500元之代價，向選民買票，選後，陳男在11月27日中午，在莊男住處，依約交付買票賄款並委其轉交林男。經警循線查獲，林、王以及8名受賄者均同意繳回賄款，但陳婉柔雖然當選也可能因賄選買票，而在6個月後二審判決，失去鎮民代表資格。

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