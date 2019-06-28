長榮航空罷工案會員支持或反對聲音都有　30日投票決定去向

▲桃園空服員職業工會會員在罷工現場舉牌表達支持之意。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園空服員職業工會28日宣布取消晚會，外傳是有人挑釁、鬧場才臨時取消，工會指出，支持與反對罷工聲音都有，會員們心裡都很清楚，但實際是不希望被模糊焦點，才會暫時取消晚會，全心準備明後兩天的會員投票。

桃園空服員職業工會會員代表周沛汝表示，從6月20日第一天下午4點宣布罷工開始，當時她剛下飛機沒多久，立即返家換裝後投入第一線罷工行列，九天以來其實支持與反對聲音都有，會員們心裡其實都很清楚，也會有壓力，但都挺住且持續走下去，同時也不怯戰。

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▲桃園空服員職業工會會員代表周沛汝回覆媒體詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

周沛汝說，決定取消晚會其實是會員們與幹部們討論後擬出的共識，主要目的是全力準備29至30日舉行的內部會員投票意向，這與外傳的有挑釁與鬧場應該沒有直接關係。

至於工會是否有與長榮資方會面，討論協商等問題，周沛汝表示自己並非幹部，沒收到相關訊息，她也沒有聽到幹部透露相關議題，還要再詢問了解；有關明後天的投票相關訊息，預定下午4時會正式對外說明過程與內容。

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