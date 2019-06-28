長榮罷工第9天「三寶突破2300」　工會：取消晚會準備意向投票

▲桃園空服員職業工會28日在罷工現場宣布護照突破2300本。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園空服員職業工會28日指出，每天都持續有會員加入罷工行列，目前繳交三寶（護照、台胞證與識別證）已突破2300，顯示會員意志更為堅強，另外，經過全體會員討論後決定取消28日在台北市舉辦的晚會，將另外擇期舉行，全力準備29至30日之內部重大意向投票。

桃園空服員工會常務理事王美心表示，罷工進入第九天，目前持續有會員到現場繳交三寶，昨日下午正式突破 2300本護照數量，至於退回三寶實際數量遠低於長榮航空資方片面喊話的200份之多，每天都有會員來到現場加入我們的戰鬥行列。

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▲桃園空服員職業工會28日宣布緊急取消晚會，全力準備29日的投票作業。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，為全力準備6月29日起至6月30日內部重大意向投票，原訂28日晚間7時在台北市民生東路舉辦的「一起陪長榮空服罷工晚會」決定延期，晚會將順延罷工投票後另行舉辦，取消主因是全體會員們討論後決定全力準備接下來的內部投票。

為因應29日罷工活動投票，工會將依「罷工守則第十一條」舉辦投票，此投票是為尊重會員們權益，投票的詳細說明將統一於28日下午4時對外說明。

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