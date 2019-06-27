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騙23名女粉絲陪睡 伊朗「山寨版梅西」被捕

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▲被稱為「山寨版梅西」的伊朗男子雷沙․帕拉斯特許(Reza Parastesh)，因涉嫌騙色被捕。(圖／達志影像／美聯社）

被稱為「山寨版梅西」的伊朗男子雷沙․帕拉斯特許(Reza Parastesh)，因涉嫌騙色被捕。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

西班牙加泰隆尼亞電台周三(26日)報導，之前以「山寨梅西」造形在網路爆紅的伊朗男子雷沙․帕拉斯特許(Reza Parastesh)，本周遭到伊朗警方逮捕。罪名是他涉嫌利用酷似阿根廷著名球星梅西(Lionel Messi)的長相，誘姦23名伊朗女子。

報導指出，雷沙今年25歲，長相、髮型和身高都酷似梅西。剛開始時他只是穿著梅西的「戰衣」：巴塞隆納球會的10號球衣和路人合影打知名度。但後來卻利用「山寨版梅西」這項特色， 開如騙女人上床。

他謊稱自己是梅西的同母異父兄弟，並且和梅西保持著密切來往。又說因為 梅西不想被媒體炒作，所以才不願意公開他們的兄弟關係。每當有女粉絲要求跟他合照時，他就會提出「陪睡」要求，同時承諾會帶對方去看真的「梅西哥哥」。

 「山寨梅西」自從第一次把女人騙到手後，就一發不可收拾。謊言越來越誇張大，受騙上當的人也越來越多。 不過，跟雷沙上床的女子當中，其實有一些也知道他是在說謊，但為了能夠跟「梅西」同框，她們也甘願獻身，原因是拿到合照後，可以PO在網路上炫耀，成為「網紅」。

據了解，雷沙目前否認所有指控。

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關鍵字：梅西,Reza Parastesh,山寨版梅西

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