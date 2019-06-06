CNN：中共助沙國發展彈道飛彈　恐引爆中東軍備競賽

▲川普向王儲沙爾曼展示沙國向美國購買的軍備圖表，還說︰「你們應該買更多！」（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

繼之前有美國參議員爆料：川普政府曾兩度同意轉移核技術給沙烏地阿拉伯後，美媒周三(5日)引述消息人士的話說，華府最新情報發現，沙國正在中共協助下全力發展彈道飛彈技術，此舉恐將在中東引發新一輪的軍備競賽。

「有線電視新聞網」(CNN)報導，一批之前從未曝光的機密情報顯示，沙國近期已透過向中國採購，擴大該國的導彈基礎設施和技術。

上述報導PO出一張加州「明德大學蒙特雷國際研究學院」(Middlebury Institute of International Studies at Monterey)提供、攝於去年11月的衞星照片，顯示沙國在中部杜瓦達米(Al Dawadmi)建造了全國首座彈道飛彈工廠，它的規劃跟中共的飛導彈技術相符。

沙國王儲穆罕默德‧沙爾曼去年受訪時強調，如果伊朗獲得核武，沙國也會採取同樣行動。早在數十年前，沙國已開始向中共採購彈道飛彈，上一次交易約在2007年。中共出售的武器當中包括東風3A中程彈道飛彈，曾在國特2014年的閱兵典禮上亮相。

美國是1987年簽訂的「飛彈技術管制協定」(MTCR)成員國，該協定旨在防止飛彈等大規模殺傷性武器的擴散。儘管沙國是美國武器的最大採買國，不過美方一直拒絕向沙國輸出飛彈技術。

美國「保衞民主基金會」研究員塔勒布(Behnam Ben Taleblu)說：「沙國其實不需要跟伊朗爭相製造或購買彈道飛彈。因為他們已具備常備武力的軍事優勢。沙國對在國內生產彈道飛彈的興趣應該受到關注。」

另一方面，美國共和、民主兩黨多名議員聯名反對總統川普向沙國出口武器，將推出22項決議阻止相關交易。《華郵》異議記者卡紹吉去年在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館被殺害後，美國兩黨議員紛紛要求制裁沙國，但川普仍然跟沙國保持親密關係。

中共外交部則回應稱，中、沙是全面戰略夥伴，在軍貿領域等各領域保持友好合作關係，並不涉及違反任何國際法及大規模殺傷性武器擴散的問題。他們同時強調，中方一貫反對大規模殺傷性武器及運載工具的擴散，並根據中國的防止擴散政策對飛彈及相關物件和技術，執行嚴格的出口管制。