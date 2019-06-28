桃色疑雲真相出爐…和解吳子嘉？　韓國瑜這樣回

▲韓國瑜回應吳子嘉爆料事件。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前遭吳子嘉爆料，指他和一名「新莊王小姐」關係匪淺，讓韓國瑜氣得提告吳子嘉妨害名譽，經過3個禮拜調查後，有媒體報導指王小姐已秘密出庭、證明韓國瑜清白，而韓會不會跟吳子嘉和解？韓國瑜則說「不方便表達任何意見」。

吳子嘉5月間爆料，韓國瑜在台北農產運銷公司總經理期間，曾到新莊王小姐住處「過夜」，數日後再爆韓與王女涉婚外情並產下一女。韓國瑜對此「忍無可忍」，在5月31日親赴北檢控告吳涉嫌妨害名譽。吳子嘉在6月4日首度被傳喚出庭時，提供自己與他人的LINE對話紀錄，讓檢察官翻攝存證，吳在5小時庭訊後預告，「王小姐應該是一個一定要被傳喚的對象，她本身是當事人之一」。

▲外傳吳子嘉有意和解。（圖／記者呂佳賢攝）



媒體報導，被指為韓國瑜婚外情對象的王小姐已經秘密出庭，表示與韓國瑜只是一般牌咖，還拿出自費做的親子鑑定報告，向檢方證明所生一對兒女，是和前夫所生。對於密訊王小姐一事，北檢28日發新聞稿澄清：「媒體報導所載內容、消息來源均與本署無關，同時其於事前並未向本署進行查證。請外界勿做無謂之揣測，特此澄清。」

現在全案調查大致告一段落，根據了解，檢方近日將傳喚韓國瑜，等他對相關調查進度表示意見後就可偵結，但韓國瑜希望在黨內初選民調結果出爐後再出庭。有媒體問到如果吳子嘉要談和解、韓國瑜有沒有可能接受？韓國瑜簡單回應「沒有直接的（聽說），然後我們一切就等台北地檢署偵辦，所以這過程之中，我不太方便表達任何意見」。