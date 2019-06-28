開放猜價格！高雄自助餐「夾3菜和大雞排」加滷肉飯　他曝解答…網驚：很佛

▲猜猜這樣一餐多少錢～（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

吃飯時間到了，許多人喜歡吃可以自己選菜的自助餐。一名高雄網友日前在PTT貼出照片，說他中午不知道要吃什麼，跟朋友隨意選了一間自助餐，夾了3樣菜，加上雞排和大碗滷肉飯，「平常沒在吃自助餐的，聽到價錢後，果不其然嚇我個一跳跳」，忍不住讓大家猜價格。知道答案後，其他人紛紛直呼「很佛欸！」

這位網友27日下午在PTT的Gossiping板上貼文，說中午不知道要吃什麼，跟朋友隨意踏進一間自助餐店，隨便夾了3樣菜後，加上雞排再配大碗滷肉飯。原PO說，他平常沒在吃自助餐，聽到價格後「果不其然嚇我個一跳跳」。他也補充，自助餐地點在高雄，「然後大碗滷肉飯真的有點大，最後還剩1/3沒吃完 = =」。

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仔細看看照片，原PO的餐盤上有一片和格子差不多大的雞排，其他3格分別夾有高麗菜、地瓜葉和豆干，一旁則放著淋滿滷肉醬的滷肉飯，飯上還有酸菜點綴，看起來就超澎湃。網友紛紛猜測價格，「20+20+20+30+35=125」、「你這其實應該會破百」、「高雄90、台北140、台南65、墾丁460。」

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▲原PO公布解答，「這樣總共80元」。（圖／翻攝自PTT）

在貼文貼出約2分鐘時，有網友則是留言猜中價格，原PO也公布解答，說這樣一餐「80」元。答案曝光後，有人認為，「這樣80超便宜耶」、「這在台北要110 QQ」、「80很佛，那麼大塊肉」、「80好便宜」、「台北135，80很佛呀！」

不過也有網友說，「其實我第一眼也是猜80，還好吧？不便宜但也不貴」、「沒有很大碗啊，這根本塞牙縫」、「沒有很大碗啊，這根本塞牙縫」、「正常價啊！」還有人解析價格，「80差不多吧？飯30、三樣菜30、肉20，超合理，還偏便宜」、「雞排35、三菜大概20、滷肉飯25=80。」

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