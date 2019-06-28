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上公廁「直接手按」沖水鈕！她曝曾目睹「掛整條MC分泌物」：從此都墊紙

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO發問，這種公廁沖水鈕大家都怎麼按。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

許多人到外面上廁所時，最怕遇到的除了隱私問題，再來就是衛生問題了。一名女網友在PTT貼出一張照片，畫面上是公共廁所會有的沖水按鈕，她則在文中問「不知道大家在外面上廁所時，遇到那種在牆上的按鈕，都會用手還是用腳去按？」話題意外吸引網友討論。

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發文，閒聊有關公廁的沖水按鈕，文中發問，「不知道大家在外面上廁所時，遇到那種在牆上的按鈕，都會用手還是用腳去按？用腳好像很缺德，但用手又覺得很髒……」

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看到這種沖水鈕，馬上有人直呼噁心，、「我以為大家都用手，直到有次在外面看到有人用腳踩，整個傻眼」、「第一次知道有人會用腳踩……以後要包衛生紙按了」、「髒成這樣細菌這麼多誰想用手啊！」

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▲▼廁所,女廁,小便斗,便池,上廁所,洗手間。（圖／pakutaso）

▲在外面上廁所，最怕打開門看到一片髒亂。（示意圖／pakutaso）

至於沖水方法，網友紛紛留言，「這種我用手按，怎麼會用腳」、「我絕對不會說我用過腳」、「我都用穿長褲的膝蓋」。看到有人說用腳按鈕，網友馬上狂批「之後再洗手就好了，用腳這麼沒公德心還理所當然，這麼嫌棄就不要用」、「怎麼這麼多人沒公德心」、「這會很髒嗎？訝異這麼多人不敢摸！那清潔人員怎麼辦？」

還有人提到，通常設置這種沖水鈕，馬桶沖力都強得可怕，或是沖水鈕會漏水，「每次按鈕都會噴水，噁」、「按鈕真的會噴水，超噁」、「每次都被噴水嚇到」、「每次按還必須忍受水弄到手上，原來最崩潰的不是水」、「到底為什麼這種按鈕都會噴水啊？」

就有人分享自己的做法，「拿衛生紙去按」、「用手按了之後不會碰其他東西，出去後洗手用洗手乳」、「會墊幾張衛生紙再用手按」、「都用衛生紙墊著 指頭還要很有力，好爛的設計」、「我都用衛生紙包著手開關廁所門以及按沖水鈕，供參」。一名網友則透露自己的超噁經歷，「以前都直接按，直到有一次看到上面掛著一條混著月經的分泌物，從此改用衛生紙隔著壓，或者用折傘握柄，高度很低就用膝蓋頂。」

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▼有網友說，自己用手按了之後，會用洗手乳洗手。（示意圖／pxhere）

▲▼廁所。（圖／免費圖庫pxhere）

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關鍵字：公廁,廁所,沖水鈕,PTT

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