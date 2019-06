24歲冷血父虐打10周大女嬰　「全身96處骨折」重傷慘死

▲年輕父母竟然打死自己剛出生的女兒。(圖/翻攝自Twitter/Houston Police)

國際中心/綜合報導

美國德州休斯頓一對父母竟然把他們出生僅10周的女兒凌虐致死,驗屍發現女嬰頭部有明顯的創傷,全身上下多達96處骨折,其中包含71處肋骨骨折以及23處在四肢上的骨折,目前24歲父親已被控謀殺,21歲母親則被指控因照顧疏忽造成兒童受傷。

法庭資料顯示,女嬰賈絲敏(Jasmine Robin)於2018年7月15日死亡,當時僅10周大,頭部被發現有鈍器造成的嚴重創傷,除了顱骨骨折外,身體上至少9處挫傷、肋骨斷裂,手臂和腿部也受到了許多創傷,驗屍證實身上多達96處骨折。

警方表示,24歲父親羅賓(Jason Robin)與21歲母親懷特(Katharine Wyndham White)2人的脾氣皆不好,女嬰可能因為哭鬧就被暴怒的父親虐打,「女嬰居然被在這個世界上最應該要保護她的人打死」。

羅賓的父母也對於孫女的去世十分不捨,「聽到這個消息讓我心碎,他們2人脾氣都很暴力,所以之前我一直勸他們分手,沒想到竟然會發生這種事」。

Update: Suspect Jason Paul Robin was arrested last night. Suspect Katharine White was arrested this morning. Attached are their current booking photos. https://t.co/hVegdBXSjZ pic.twitter.com/UYszeobuiF