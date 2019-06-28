24歲冷血父虐打10周大女嬰　「全身96處骨折」重傷慘死

▲年輕父母竟然打死自己剛出生的女兒。（圖／翻攝自Twitter／Houston Police）

國際中心／綜合報導

美國德州休斯頓一對父母竟然把他們出生僅10周的女兒凌虐致死，驗屍發現女嬰頭部有明顯的創傷，全身上下多達96處骨折，其中包含71處肋骨骨折以及23處在四肢上的骨折，目前24歲父親已被控謀殺，21歲母親則被指控因照顧疏忽造成兒童受傷。

法庭資料顯示，女嬰賈絲敏(Jasmine Robin)於2018年7月15日死亡，當時僅10周大，頭部被發現有鈍器造成的嚴重創傷，除了顱骨骨折外，身體上至少9處挫傷、肋骨斷裂，手臂和腿部也受到了許多創傷，驗屍證實身上多達96處骨折。

警方表示，24歲父親羅賓(Jason Robin)與21歲母親懷特(Katharine Wyndham White)2人的脾氣皆不好，女嬰可能因為哭鬧就被暴怒的父親虐打，「女嬰居然被在這個世界上最應該要保護她的人打死」。

羅賓的父母也對於孫女的去世十分不捨，「聽到這個消息讓我心碎，他們2人脾氣都很暴力，所以之前我一直勸他們分手，沒想到竟然會發生這種事」。