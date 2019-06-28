廂型車飛上高空…2秒墜落砸爆渡輪！船上民眾嚇急逃　車全毀駕駛慘亡

▲民眾發現廂型車準備飛來。（圖／翻攝自YouTube）

國際中心／綜合報導

加拿大魁北克省泰道沙克市（Tadoussac）渡輪碼頭發生一件「恐怖飛車」事件！男駕駛貝爾萊克（Eric Belec）開的廂型車疑似失控，竟然連人帶車從渡輪碼頭升起的斜坡飛上天空，接著墜落在已經離港的渡輪上，砸到渡輪搭載的車輛，嚇得現場民眾落荒而逃，整台車全毀，造成駕駛不幸身亡，同車的女友重傷送醫。

綜合外電報導，這起事件發生在24日中午12時45分許，當時貝爾萊克已經發現廂型車失控，他沿途按喇叭提醒其他路人閃避，甚至刻意讓車輛去撞擊路旁企圖讓整台車停止，豈料，車子依然無法停止，正準備衝上碼頭海外。

▲廂型車失控飛上渡輪砸壞，民眾嚇傻趕快避開。（圖／翻攝自YouTube）

透過渡輪釋出的影片可以看到，當時渡輪已經離開了碼頭，坡道也已經升起，就在此時這輛廂型車失控直衝，直接透過斜坡飛上天空，接著準備墜落在已經離港的渡輪上。許多待在船尾的民眾見到這幕嚇壞，趕緊避開，2秒後廂型車高速砸下，嚴重墜毀在渡輪上。

廂型車男駕駛送醫後不治身亡，而他的女友重傷仍在治療中。由於渡輪上許多遊客和小孩都喜歡看海上風景，還好當時民眾立即發現詭異的廂型車，趕緊疏散現場，否則傷亡可能會更嚴重。警方調查，這輛廂型車發生機械性的故障，導致車輛失控而飛奔港口海外。