G20峰會今大阪登場　「4國各藏心機」分別會談成看點

▲G20大阪峰會於今日展開。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

國際經濟合作論壇G20在28、29日於大阪召開峰會，一共有20國領導人聚集日本。其中，日美首腦會談注重於貿易談判及美日安保條約；中美首腦會談則聚焦於中美貿易戰；俄羅斯除了地區衝突外，卡在中國及美國之間，要如何應對也成為外界關注問題。

G20大阪峰會將討論幾項重要議題，包括「世界經濟」，各國間的貿易、關稅等；「貿易投資」則重點討論目前國際市場的投資環境，放眼世界經濟的惡化問題；以及「創新」、「環境」、「人口工作」、「女性權益」、「開發」、「健康」等議題。

G20大阪峰會第一天（6月28日）看點

日美峰會：除了談判日美貿易問題外，一度傳出美國總統川普（Donald Trump）想退出美日安保條約，是否有不公平或對此不滿也成為外界關注焦點，以及伊朗、北韓等緊張情勢。

▲外界關注川普對於日本的安全問題、中國的中美貿易戰等議題，是否會有驚人發言。（圖／路透）

美俄峰會：川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會面，將以雙邊的事務、戰略、地區衝突等問題為重，也將談到敘利亞、阿富汗、委內瑞拉以及伊朗問題。

中俄峰會：外界認為，中國國家領導人習近平與普丁會面恐怕是想聯手對抗美國，且G20前一週才到訪北韓，是否與中美貿易戰有關，將持續關注。

G20大阪峰會第二天（6月29日）看點

美中峰會：川普與習近平會面，中美貿易戰會升溫或是讓步解決，將成為重點會談。

▲習近平上週才前往北韓，是否想聯手普丁對抗美國，成為外界關注焦點。（圖／路透）

G20大阪峰會結束前，將由主辦國日本發表G20領袖宣言，外界指出，中美此次會談恐怕是日本希望雙方協調，促成國際貿易合作，並強調多邊自由貿易；另外，川普離開日本前將召開記者會，媒體也在等待他是否會有驚人發言。

G20大阪峰會與會國家共有20國，包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印尼、義大利、日本、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、南韓、土耳其、英國、美國、歐盟（2人）；以及5個嘉賓國，有智利、埃及、塞內加爾、西班牙、泰國。