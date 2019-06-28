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正妹女大生與豬浮潛…下秒遭3鯊魚狠咬鬥毆　「手腳撕裂噴血」分屍慘死

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▲美國正妹女大生去巴哈馬玫瑰島（Rose Island）浮潛，沒多久竟然就遭鯊魚攻擊慘死。（圖／翻攝自當事人臉書、averyholton推特）

▲美國正妹女大生去巴哈馬玫瑰島（Rose Island）浮潛，沒多久竟然就遭鯊魚攻擊慘死。（圖／翻攝自當事人臉書、averyholton推特）

國際中心／綜合報導

美國加州一名21歲正妹琳賽（Jordan Lindsey）趁暑假到來，與家人前往巴哈馬玫瑰島（Rose Island）體驗「與豬豬游泳」活動，豈料，當她在浮潛的過程中，突然被3名鯊魚看上，她根本聽不到岸上父母的警告，接著遭到鯊魚群攻擊，手腳甚至遭咬斷，鮮血爆出，最後不幸慘死。

綜合外電報導，正妹大學生琳賽趁著暑假時，與家人一起前往玫瑰島度假，體驗當地景點和熱門浮潛活動「與豬豬游泳」。豈料，當她浮潛時，卻早已被3隻鯊魚鎖定，她根本就聽不到父母的警告，接著就遭到鯊魚群攻擊，右手臂遭撕裂咬斷，雙腿也被啃食，當場血流不止，最後送醫急救仍不治身亡。

「我們原本只是要和豬豬游泳……」琳賽的父親事後受訪時表示，親眼看到女兒遭鯊魚「分屍行刑」仍難以忘懷，內心感到沉重悲傷。他說，女兒平常很愛動物，沒想到竟然會被鯊魚攻擊而死亡，非常諷刺。這起事件是該海岸近10年首次有人遭鯊魚攻擊致死。

另一名遊客女霍頓（Jace Holton）表示，她當時是和琳賽同一艘船出海浮潛的遊客，當時她在另一處海域浮潛，就聽到有人往她們方向大喊：「有人遭到鯊魚攻擊了！」隨後她趕緊和其他遊客上船，確實看到海面上有一些小鯊魚正在游泳。她趕緊把拍下畫面並傳給弟弟看，照片曝光在推特上被其他媒體採用。

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關鍵字：鯊魚,浮潛,正妹,女大生,美女,北美要聞

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