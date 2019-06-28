台大不續聘司徒文合約到7月底　教務長：只是期限到了就結束

▲司徒文是首位長期留在台灣的前任美國外交官。（圖／達志影像／美聯社）

生活中心／綜合報導

前美國在台協會（AIT）處長司徒文（William Stanton）本月4日被爆出未獲得台灣大學續聘，如今傳出台大國際學院籌備辦公室已經確定不續聘，合約只到今年7月31日。台大教務長丁詩同提到，聘任與否只是因為合約到期就結束了，並沒有所謂的政治考量，而會不會有新聘的機會，則還沒有相關的消息。

上網搜尋「司徒文」的名字，可以發現他從本月4日開始就有許多「被退休、未獲台大續聘」的新聞報導，甚至還有報導內容牽扯到政治問題。當時有記者向丁詩同求證，丁回應，網站上共同教育組師資名單中沒有司徒文的名字，應該是負責單位調整維護造成誤會，下學期會不會續聘對方為國際學院的兼任客座教授，一切都還在檢討中，近期才會做出決定。

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▲其實本月4日就有媒體報導司徒文未獲得台大續聘。（圖／記者張一中攝）

而《聯合報》28日一早以獨家報導方式踢爆，台大國際學院籌備辦公室已經確定不續聘司徒文，合約只到今年7月31日為止；丁詩同接受採訪時提到，全球各大學的客座教授都是短期合約，台大也是如此，只是期限到了就結束，沒有所謂的政治考量，至於會不會有其他單位提出新的聘任案，則還沒有接獲任何新的消息。

據了解，司徒文自2012年卸任美國在台協會處長一職後，成為首位長期留在台灣的前任美國外交官，他曾在清華大學任職，2017年則在台大當客座教授，是否真的未獲續聘，《ETtoday新聞雲》仍未獲得相關單位回應。