台大生成立「升學輔導種子計畫」　每天7點到校助55弱勢生應戰指考

▲55位台大生成立「升學輔導種子計畫」，幫助弱勢學生應戰指考。（圖／台大升學輔導種子計畫提供）

記者崔至雲／台北報導

108學年大學指考即將在7月1日至3日登場，為了弭平結構性差距、讓資源得以觸及到更多有需要的學生，台灣大學一群學生成立了「台大升學輔導種子計畫」，由55位大學生組成教師團隊帶領弱勢生準備應考。

今年的「台大升學輔導種子計畫」共有50名成員，其中5成為經濟弱勢學生，台大升學輔導種子計畫的共同創辦人杜蒨妮解釋，只要是經濟弱勢的學生我們一定錄取，多於名額則開放給動機強烈的學生。

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杜蒨妮指出，各高中往往會在指考前約一個月開始放假，以利學生在此期間溫書衝刺，在這段期間學生也需要自行尋覓讀書場所，如：學校、圖書館或補習班，而這些場所往往有不同優缺點。因此，台大升學輔導種子計畫幫助這些學生解決上述不同地點的缺點，讓真正有需要的高中生得以於此期間享有高品質的學習資源，又無需負擔高昂費用，使教育資源不因經濟因素而有落差。

▲台大社科院提供教室給學生自習。（圖／台大升學輔導種子計畫提供）

計畫期間除了提供台大社科院的教室給學生自習之外，亦有總複習課程、諮詢老師和解題老師免費提供服務，教師群大部分皆為台大在學生或畢業生。

致力於教育創新、台大電機系教授葉丙成認為，在種子計畫中看到許多大學生，以自己的力量幫助讓許多有心向上卻沒錢補習的孩子；讓這些孩子在升學的路上也能有機會得到優質的解題、教學輔導。對於這群大學生利他扶弱的精神，自己也深深地被感動。

杜蒨妮也分享，看著這群學員每天早起唸書，才意識到過去自己是多麽的幸福，不必主動爭取就可以擁有豐厚的教育資源。台大學生身為教育體制下的受惠者，認為更應該要盡自己的力量回饋社會，幫助有需要的孩子們。





▲台大學生為高中生上英文複習課程。（圖／台大升學輔導種子計畫提供）

杜蒨妮更提到一位印象深刻的學生，該名學生家住桃園，每天七點多就到教室來唸書，回想到自己高中時期，都睡到早自修結束八點多才會去上學，「這群孩子真的很珍惜教育資源，但種子計畫可以幫助到的高中生畢竟還是蠻有限的，教育資源分配不均的問題應該要被更加重視才對」。

另外，今年台大升學輔導種子計畫首次與SNAPASK線上解題平台合作，開放免費平台讓計畫的教師團隊能夠以線上的方式提供計畫學生解題服務，不受到時間和地點的限制。讓提供參與計畫的高中生限定數目的免費題數使用，讓計畫本身的教師團隊無暇解決所有學生的問題時，能夠由SNAPASK平台的其他老師協助解題。

計劃指導老師陳毓文表示，「這是一個能夠發揮大學社會責任、協助高中學子最後衝次的計畫。」指導老師孔令傑也說，「關懷弱勢孩童的教育，是社會上每個人的責任，而台大學生更不能在這之中缺席。台大升學輔導種子計畫對弱勢孩童和台大學生都非常有價值。 」