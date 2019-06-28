柯文哲「國家主權意識都屁話」掀熱議　北市府秀逐字稿滅火

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲27日指國家願景、國家主權意識，「在我看起來都屁話」，並抱怨如果雙子星案不給過，五天就跟他說，不要花五個月，消息一出隨即在網路引發熱議。北市府27日晚間提供逐字稿強調，「屁話」之批評，並非指「國家主權意識」本身，而是指以國家主權意識為理由需要審查5個月一事。

柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂」活動，與大專院校學生展開便當會，有一名學生詢問，柯文哲稱要改變台灣政治文化，有看到哪些改變？柯文哲回應，改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始，其實很多人問說台灣現階段到底要什麼東西，有人講國家願景、國家主權意識，「在我看起來都是屁話」，如果雙子星不給過，五天就告訴他，不要花五個月，「對我來講這五個月就是浪費」。

柯文哲說，你要審核是不是中資還是什麼，要花五個月才知道，就像恐龍尾巴被打到 ，不要過五個月才發現有問題，頭才轉過來看，「對我來講太慢」。

對此，台北市政府副發言人柯昱安表示，有關嗡嗡嗡市政小蜜蜂暑期市政體驗活動，有媒體以「國家主權意識是屁話」作為標題簡化市長發言邏輯並不正確，其完整脈絡為「雙子星案遭駁回，如果是以國家願景、國家主權意識為理由，還需要花費5個月的時間審查，並不合理」，內文提到「屁話」之批評，並非指「國家主權意識」本身，而是指以國家主權意識為理由需要審查5個月一事。

北市府提供發言逐字稿：「我跟大家講，其實很多人在問說台灣現階段到底要什麼東西，當然有人講說喔什麼國家願景啦，國家主權意識啦，在我看起來都是屁話，什麼意思你知道，如果啦齁，雙子星要不給我過的話，欸五天就告訴我，不要花五個月好不好，對我來講這五個月就是浪費，所以老實講，你說這就是，真的啊，你要不給我過，你五天就跟我講了，你要審查是不是中資，是不是什麼，你要花五個月才知道，我跟你講，恐龍尾巴被打到，你不要說過了五個月頭才發現說有問題，才轉過來看，對我來講太慢。」