曾酸「台大沒把馬英九教好」　謝銘洋：批評國家元首在民主國家很正常

▲大法官被提名人謝銘洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院26日舉行全體委員會，繼續審查大法官被提名人謝銘洋、呂太郎人事同意權案。不過謝銘洋過去曾在2014年太陽花學運時，批評台灣大學「沒有把馬英九教好」，引發關注。國民黨立委曾銘宗26日於全體委員會問謝銘洋，台大是否有把前總統馬英九、總統蔡英文、前總統陳水扁教好？對此，謝銘洋表示當時是基於保護學生的立場才這麼說，且任何人批評國家元首在民主國家都是正常的。

曾銘宗開頭先問「台大有沒有把你教好」？謝銘洋回，在台大就讀期間有很多非常有名望的老師，他們的學養都非常豐富，他也因此深深地被啟發，帶給了他很大的法治國家概念與國際觀。謝銘洋說，他自認為在台大學得不錯。

曾銘宗接著問，台大是否有把馬英九教好？謝銘洋表示，這件事不能太過簡化的回答，他當初說台大「沒有把馬英九教好」是發生在太陽花學運時代，前立委張慶忠在混亂中通過服貿協議送立法院會存查，因而引發學生不滿集結立法院抗議。

▲國民黨立委曾銘宗。（圖／記者屠惠剛攝）



謝銘洋說，如果當時馬英九能夠秉持著台大的自由民主學風，勢必可以緩解學生抗爭的情緒，但他不但沒有如此還堅持強行通過服貿協議，同時更指責學生違法佔領議會現場。這席話也讓曾銘宗不滿表示「你連對國家最基本的尊重都沒有，我認為台大沒有把你教好」。

謝銘洋表示，當時批評馬前總統是站在一個學者的立場，而他同時身為台大法學院院長，最重要的職責就是要保護學生安全，且任何人批國家元首在民主國家都是正常的，蔡英文與馬英九的時空背景是不可以相提並論的，再次強調「當時是因為學運，我是為了保護學生」。

聽完後曾銘宗說「你最大的考量就是政治立場跟意識形態」，強烈懷疑謝銘洋升任大法官後將成為民進黨的政治打手，對此謝銘洋回應「當然不會，因為學者最重要是本於自己良知」，曾銘宗也因此提醒謝銘洋「學者最重要的就是要本於自己的良知」。