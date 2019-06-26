昔日連署「拔管」今被提名大法官　謝銘洋：仍不贊成但尊重

▲大法官被提名人謝銘洋。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院26日舉行全體委員會，繼續審查大法官被提名人謝銘洋、呂太郎人事同意權案。不過由於謝銘洋過去曾連署「拔管」，因此遭國民黨立委王育敏問是否贊同管中閔擔任台大校長？對此，謝銘洋表示「我不贊成，但必須尊重教育部」。

謝銘洋過去曾於2014年太陽花學運時，力挺學生佔領立法院議場，甚至公開批評「台大沒有把馬英九教好」；去年教育部駁回台大校長管中閔遴選案時，更公開在網路上連署，呼籲台大校方重啟校長遴選。

▲國民黨立委王育敏。（圖／記者屠惠剛攝）



王育敏表示，謝銘洋目前擔任民進黨仲裁委員，是否做得到大法官應該有的超越黨派、獨立行使職權？謝銘洋立即回覆「當然做得到」。王育敏再說，謝銘洋在「批馬」、「卡管」上都扮演很重要的角色，在台大比馬英九晚畢業了好幾年，是馬英九的學弟並不是老師，竟然還可以在2014年高分貝的嗆聲馬英九，「這是好大的口氣、大言不慚，政治立場表露無遺」。

對此，謝銘洋回應，他當時不是說「我沒教好」，是說「我們沒教好」，因他當時是擔任台大法律學院院長，「我們沒教好」指的是整體。

王育敏再問，因其過去曾參與連署「拔管」，當今管中閔擔任台大校長是否可以接受？謝銘洋說，管中閔在程序上是由教育部同意任命，是現在台大的合法校長，對於王育敏質疑這樣的說法是否打臉過去的行為，謝銘洋不假思索地說「是的」，並解釋當時連署是在尚未任命之前，現在教育部已經任命「雖然不贊成，但我必須尊重教育部」。