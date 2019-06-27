兩岸關係密切卻無正式交流管道　柯文哲諷：國際史奇蹟

▲台北市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲將在7月3日啟程前往上海出席雙城論壇，27日接受《民視》專訪時表示，兩岸明明就經貿相當密切，完全不交往要怎麼搞下去？應該要給雙方留下正式管道，否則完全不來往要怎麼處理也不曉得，直言兩岸根本是「國際史的奇蹟」。

談到這次的雙城論壇，柯文哲表示根本是硬著頭皮去，2017年總統蔡英文已經執政，當時到上海參加雙城論壇時，「很多台商都跟我說，還好你有來，因為兩岸關係這麼差，令人很心慌、不知道怎麼辦」；他表示，200萬人在大陸、38萬陸配在台灣，台灣每年對大陸出超850億美金，「明明就經貿相當密切，兩岸完全不交往，要怎麼搞下去？」

柯文哲直言，該做就做，這次去上海也去拜訪台商學校、台灣人蓋的廟，「有時候也是跟對方說照顧一下，我在台灣也是照顧你大陸人，所以還是保持一個善意」，若太強勢關係就差了，以後怎麼處理？

柯文哲強調，自己是228受難家屬，「一定有台灣人的意識，這不用懷疑」，但是做為台北市長還是有事情要解決，「我沒有把我的意識形態去加在別人的身上，我做為台北市長，像以前做醫生，不會病人送進來先問台你國民黨還民進黨，怎麼可能這樣？」

「所以對我來講，我有我的意識形態，但是在當台北市長，你還是要處理很實際的問題。」柯文哲說，兩邊的經貿還是要交流，很多問題還是要保持一個管道，全都沒有，以後怎麼處理他也不知道。

