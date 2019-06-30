竹聯幫雷堂堂主性侵女學生　入監前棄保潛逃…北市刑大抓到了！

▲竹聯幫雷堂堂主張華茂發監前夕棄保潛逃，台北市刑警大隊已將他抓回並解送歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者孫于珊／台北報導

性侵完一名女高職生後，還強押她到浴室沖下體滅證……竹聯幫雷堂堂主「石頭」張華茂做了如此可惡的事後，竟然還在判刑定讞入監前棄保潛逃！台北地檢署5月中旬對張嫌發佈通緝，刑事局5月28日也將他的照片刊登出來，張嫌終於在6月30日落網，由台北市刑警大將他解送歸案。

據了解，54歲張華茂是韓籍華僑，2007年接任雷堂堂主，曾被台北市警方檢肅到案。雷堂是竹聯幫創堂元老級堂口，主要活動範圍在台北市中山、松山、信義區和新北市新店區，行事風格剽悍，主要以圍事、經營職棒簽賭和暴力討債為主要幫派業務。

警方調查，2015年11月一名外貌清秀的女高職生因請張華茂幫忙解決糾紛，事後張男打算收她為乾女兒遭女方家屬拒絕，張男後來教唆手下每天接送這名女學生到公司上班，甚至恐嚇她：「不聽話就殺你全家！」少女嚇到只能被迫答應，但張男更得寸進尺，得知少女與母親起爭執後，要少女住在他家，甚至要求「1萬半套、2萬口交、3萬全套」的服務。

儘管少女拒絕，但仍被張男霸王硬上弓，完事後還押她到浴室清洗下體滅證。後來少女藉故外出，到醫院驗傷並請醫生幫忙報警，這起事件才曝光。台北地檢署依對少年強制性交、妨害自由等罪起訴張男，法官二審定讞，判他4年2月有期徒刑。然而，在發監前夕，張男卻棄保潛逃，直到6月30日，台北市刑警大隊才循線將張男抓回來，並將他解送歸案。

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