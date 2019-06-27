柯文哲赴上海與劉結一「不期而遇」　陸委會：只有刻意安排

▲台北市長柯文哲與大陸國台辦主任劉結一。（合成圖／ETtoday新聞雲）

記者曾俊豪／台北報導

台北市長柯文哲7月3日將出席在上海舉辦的「雙城論壇」他先前受訪時提到，屆時若與大陸國台辦主任劉結一「不期而遇」，自己不會迴避。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（27日）回應，「如果柯市長會見劉結一，這都是刻意安排的」，提醒北市府若有變更行程應依規定辦理補件。

邱垂正指出，台北市政府已提出赴中申請，正由內政部聯審會審查處理中。兩岸政策是中央職權，政府向來支持合於規範、對等尊嚴的兩岸城市交流，不應設置政治前提。

他表示，若中國大陸有關部門官員安排與我政治人物見面，「事前均有規劃，不會有不期而遇的情形，如果柯市長會見劉結一，這都是刻意安排的」，他提醒北市府登陸應該依規定提出交流計畫書，如有變更行程，事前應依規定辦理補件。

第十屆台北上海雙城論壇將於7月4日舉辦，台北市長柯文哲3日到5日赴陸與會，是否與國台辦主任劉結一會面？對此柯文哲25日回應，「行程表上沒有，但你不期而遇，我們也不會說看到就躲起來」。

大陸國台辦發言人安峰山則在26日例行記者會上指出，「具體情況目前不掌握」，並未將「柯劉會」說死。