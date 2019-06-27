四大伴手禮、套裝旅遊…　2019桃園蓮花季越辦越澎湃

▲2019桃園蓮花季在觀音區蓮花園休閒農業區展開。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019桃園蓮花季」今年邁入第21年，於6月29日至8月25日在觀音區蓮花園休閒農業區展開。市府農業局27日指出，為期58天的蓮花季活動，今年結合在地休閒農場、觀光蓮園推出各式農業體驗活動及四大伴手禮、套裝及一日遊行程，並舉辦桃園西瓜節瓜王爭霸戰、蓮香廚藝美食饗宴等系列活動，要讓遊客不虛此行。

▲▼觀音區蓮花園休閒農業區的業者，推出各種與蓮子、蓮花相關的產品。（圖／桃園市政府提供）

道地觀音區囝仔的市府副市長李憲明表示，觀音區蓮花園休閒農業區2016年經行政院農業委員會核定公告，是桃園第一個通過的休閒農業區，包含觀音區金湖里、藍埔里、大堀里、大同里及上大里等5個里。而配合此次活動推出的四大伴手禮，分別是：大田農場-真空冷凍新鮮蓮子、金湖岸農場-紫蘇楊梅果凍、阿昌伯美食屋-水中丹養生茶、康莊蓮園-荷葉飯。

▲▼桃園蓮花季期間，週週推出主題活動。（圖／桃園市政府提供）



農業局長郭承泉表示，「2019桃園蓮花季」6/29主場活動推出花現觀音品蓮趣，讓民眾免費「品蓮子湯」、「蓮花手工皂」的體驗活動以及「限量蓮花季好禮」等限定活動；6/30桃園西瓜節瓜王爭霸戰、7/13每年盛大舉辦的「好客音浪演唱會」、7/20戀戀古禮新嫁娘、7/27山海共舞戀花季多組原民舞團共襄盛舉、8/3 「心蓮心單身聯誼派對」有別以往的百人乘坐大王蓮將掀起一波搶拍潮、8/10親子寫生嘉年華更是可以促進親子關係最好的選擇、而8/17-18帶來親子最喜愛的紙風車台灣鄉村卡車藝術工程，在8/25更有阿卡貝拉的冠軍團體來到花語音樂，樂饗宴等精彩活動。