台東「必買伴手禮懶人包」出爐　楊家地瓜酥Top10奪冠

▲50年代就在台東扎根的楊記地瓜酥，酥脆可口之外又淋了麥芽糖，讓地瓜多了不同層次的甜蜜口味。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東旅行攻略再添必買懶人包！台東首次推出「台東必買伴手禮TOP 10」分享及抽獎活動，超過兩千網友激推票選的「台東十大必買伴手禮」出爐，楊記地瓜酥最獲網友青睞奪冠，而在不限品項限制下，超過55種伴手禮中，台東多項米製品皆榜上有名。

▲歐巴螞寒單餅榮獲第二名。



經統計台東必買伴手禮Top10包括楊記地瓜酥、歐巴螞寒單餅、青澤琪瑪酥、池上米、池上米乖乖、陳記麻糬、池上米餅、封仔餅、陳家麻糬、連城記地瓜酥；第一名的楊記地瓜酥從50年代就開始在台東扎根，也是一路陪伴台東在地人的美好滋味，除了酥脆可口之外又淋了麥芽糖醬，讓地瓜多了不同層次的甜蜜口味。其中米製品更佔了過半名次。

▲青澤琪瑪酥榮獲第三名。

縣府交觀處長江慧卿說，從今年開始，交觀處六月至十一月將陸續舉辦伴手禮、米苔目、飲料店、甜點、美食、必去必玩景點活動等Top10票選，不只要讓旅人們有線可循，也讓民眾推薦好康抽好禮，從必買、必吃、必玩之外，還會有台東更多特色的票選即將與網友們互動；無論是台東在地人或是來訪過台東的旅客，都歡迎一起來參與票選推薦給即將前往台東的朋友們，讓東台灣的旅行地圖更添完整。

▲米製品佔了過半數。

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