「反送中我的民調掉3到5%」柯文哲：講國家願景、主權意識都是屁話

▲柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲27日出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂，2019暑期市政體驗」活動，與大專校院學生進行市政便當會，他在回應學生問題時表示，國家願景、國家主權意識，「在我看起來都屁話」。另外，柯文哲也表示，不喜歡辣台妹的作風。

在便當會中，有一名學生詢問是否支持《逃犯條例》，柯文哲回應，重點不是我們對單一條例的反應，其實我們要講的，是對民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營，對價值的理念，單一條例會變來變去，重點是價值。

柯文哲指出，「反送中的時候我的民調掉了3到5%」，年輕人支持度掉下去，他們期待你對大陸嗆聲，但他認為台灣的國家政策，要更信賴、穩定，「敵人犯錯的時候，不見得要見獵心喜再踹他一腳」，我們非常清楚，我們的國家主權是什麼，對世界的態度是什麼，堅守的價值是什麼。

柯文哲比喻說，這跟買股票一樣，你要每天追漲追跌，還是你要長期投資，台灣雖然是個小國，但是在國際政治上要開始成為可靠的夥伴，不管是對美國或對大陸，要很有遠見的，而不是每天看報治國，民主政治不見得保證會選出最好的人，不要忘記1933年希特勒不是武裝上台，是德國人民用投票方式擁護他上台，因為第一次世界大戰打完，德國人民絕望感，才擁護希特勒上台。

柯文哲強調，建立更有內涵的社會，讓國家政策更穩定，才是要努力的目標，不太贊成政府做什麼事情都追漲追跌，「如果我們批評馬英九看報治國，同樣的我也不喜歡辣台妹這種作風」，這不是進步國家。

柯文哲稱要改變台灣政治文化，有另一名學生詢問，柯文哲有看到哪些改變？柯文哲回應，改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始，其實很多人問說台灣現階段到底要什麼東西，有人講國家願景、國家主權意識，「在我看起來都屁話」，如果雙子星不給他過，五天就告訴他，不要花五個月，「對我來講這五個月就是浪費」你要審核是不是中資還是什麼，要花五個月才知道，對他來講太慢。