《工廠管理輔導法》修正三讀　落日條款期限20年

▲工廠管理輔導法三讀通過，副院長蔡其昌敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會27日三讀通過《工廠管理輔導法》修正草案，增訂特定工廠登記證之20年「落日條款」，明定低污染之既有未登記工廠，應自條文施行後兩年內，自行向主管機關通知後申請納管，三年內提出工廠改善計畫，特定工廠登記之有效期限自條文實施起20年止。

由於先前行政院版提出之修正草案，規定農地不可新設工廠，既有工廠不得污染與危及公安，未登記工廠則以「全面納管」、就地輔導」處理。不過，因條文中沒有訂定「落日條款」，引發部分環團不滿，至立院抗議工輔法是「毀農滅國」。

對此，立法院長蘇嘉全27日下午召集黨團協商，民進黨團於會中提出再修正動議，將「特定工廠登記證」的落日條款期限訂為20年，國民黨團、時代力量黨團也都提案支持，不過因親民黨團不接受，因此送交院會處理。

經院會表決，66人贊成、10人反對、9人棄權，會中通過民進黨立法院黨團再修正動議，條文增訂特定工廠登記證的「落日條款」，期限為三讀法案施行日後20年止。

三讀條文明定，低污染之既有未登記工廠，應自條文施行後兩年內，自行向主管機關通知後申請納管，並於法案施行三年後提出工廠改善計畫。申請納管之未登記工廠，每年應繳交納管輔導金，至取得特定工廠登記證為止。

至於「落日條款」，條文則明定，特定工廠登記證之有效期限為條文實施後20年，自期限屆滿日起失其效力。

▼立法院臨時會挑燈夜戰，民進黨立委在議場大啖披薩。（圖／記者屠惠剛攝）