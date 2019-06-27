《工廠管理輔導法》立院拚三讀　環團暴怒丟稻草：毀農滅國

▲環保團體不滿政府《工廠管理輔導法》修正草案，怒丟稻草進立法院。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

《工廠管理輔導法》修正草案今（27日）下午將在立法院進行闖關，環保團體不滿政府修法內容圖利農地違章工廠，上午集結多位學者、農民到立法院大門口前喊「工輔法毀農滅國」，並將大把的丟稻草，氣氛一度緊張，環團怒說，要是該法通過，將到立院燒稻草。

地球公民基金會山林國土組研究專員吳其融難過說，環團多次舉行記者會、抗議活動，講了很多相關論證並舉證，始終都無法說服政府，怒指經濟部就是執意要讓該法通過，讓農地上違章工廠就地合法。他怒指，不少人繳了50、100萬等，就可以就地合法，反問這樣的在地政治文化，到底是怎樣的一個社會？

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▲環團認為人民只能不停呼籲，但政府卻始終無視。（圖／記者許展溢攝）

今天抗議現場有工業區合法經營工廠代表出席指出，工輔法放任農地工廠就地合法，結果就是讓工業區的合法工廠活不下去，舉例違章工廠願意接受政府納管，就是因為一旦農地工廠就地合法後，就能獲取暴利，若以每坪價差８萬元計算，就有3.4兆元的不當得利（1.4萬公頃×3025坪/公頃×8萬）。而這樣的數字，造成貧富差距懸殊，年輕人很難賺到。

▲環團盼行政院長蘇貞昌撤回《工廠管理輔導法》。（圖／記者許展溢攝）

在宜蘭耕種的農民吳佳玲說，政府一直鼓勵年輕人返鄉種田，有一個平行時空是，政府同時在修有機農業等相關法令，但一方面又讓違章工廠在農地上不斷長出來，且沒有落日條款。多位農民氣炸表示，賺錢和吃飽都很重要，但若扭曲發展真的是大家想要的？尤其這是一個攸關食安安全的法令。

▲▼工業區合法經營工廠代表說，工輔法放任農地工廠就地合法，就是要讓某些人獲取暴利。（圖／記者許展溢攝）

苗栗灣寶農民洪箱痛批，政府要讓農地工廠就地合法就是藐視農民，台灣有太多農地受到工廠汙染的案例，就連合法工業區都時常有汙染環境的案例，她怒問，政府要拿什麼保證這些工廠不會造成農地汙染，若汙染了誰要來負責。

▲▼環團說，若政府執意通過《工廠管理輔導法》，將到立法院前燒稻草。（圖／記者許展溢攝）

環團和多農民最後將事先準備好放在地上的稻草，一把把的拿起來往立法院裡面丟，怒吼「行政院撤回修法」、「工輔法毀農滅國」等口號，不顧一旁警力制止，現場氣氛一度相當緊張。有環團代表私下透露，大家平時就算有抗議，也不會如此激動，但今天真的是看不下去，有人昨晚為了此事還留下眼淚。由於外界認為，該法沒意外就是會通過，環團對此表示，今天若過，明天就要到立院燒稻草。