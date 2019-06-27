農民怕農地違章工廠永久合法　農委會聲明2點立場

▲環保團體呼籲政府重視農地未來發展及人民心聲。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保團體今（27日）集結多位農民到立法院抗議《工廠管理輔導法》修正草案內容，怒指該法將讓所有在農地上的違章工廠就地並永久合法，影響人民日後食安問題。農委會回應，此法主管機關是經濟部，不過農委會立場有2點，包括希望修法後，不要再有新增違章工廠和讓中高汙染的工廠轉型。

立法院今天下午將針對工輔法進行闖關，環團上午到立法院怒丟稻草盼政府重視農民心聲。由於先前農委會主委陳吉仲被問此事曾說，只要在農地上興建工廠一律拆除，地方不拆，中央政府就斷水斷電。對此農委會下午指出，此案經濟部是主管機關。

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▲環保團體集結人民到立法院丟稻草，希望政府別執意通過工輔法。（圖／記者許展溢攝）

不過，農委會也說明2點立場， 第一是盼透過這次修法，「不要再有新增違規工廠」導致農地流失狀況。 第二是希望是既有的工廠，不要讓周遭的農地受到汙染，也就是，中、高汙染的工廠必須限期轉型、拆遷或關廠。

針對斷水斷電部分，農委會指出，以前無論是工輔法、建築法還是都市計畫法等，都是地方政府「得」罰鍰，並斷水斷電或拆除，但此規範有非常大彈性空間，而這次修法是改成「應」，只要日後新增的工廠有違規情況，地方政府就一定要斷水斷電並拆除，若地方怠惰沒作為，經濟部就可以直接出面管理。

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