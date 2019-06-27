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立院挑燈夜戰表決《法官法》　王定宇曝國民黨背後秘辛

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▲▼立法院臨時會挑燈夜戰 民進黨團立委在議場大啖披薩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院臨時會挑燈夜戰，民進黨團立委在議場大啖披薩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會27日挑燈夜戰處理《法官法》修正草案，力拚午夜12時前能完成三讀，民進黨立委王定宇晚間也在臉書發文說「現在是6月27日晚上9時42分...我們還在立法院議場表決『法官法』」，表示此次修法牽動到64條條文，國民黨全部要求表決，還要求重付表決，連不予修正的，國民黨都要求表決再表決，將耗時超過六小時，這是典型的「表決焦土策略」。

王定宇表示，這次的《法官法》修法，重點就是在「建立法官評鑑制度」與「淘汰不適任法官」，是司法改革的重點之一，總共牽動到64條條文，國民黨全部要求表決，還要求重付表決，連不予修正的，國民黨都要求表決再表決，將耗時超過六小時，這是典型的「表決焦土策略」。

王定宇說，國民黨根本是在阻擋司法改革，但是不曉得背後還有什麼不為人知的秘辛。

王定宇指出，國民黨要求民進黨退讓《政治檔案法》以換取國民黨不杯葛《法官法》，但《政治檔案法》牽涉到林宅血案與陳文成命案等重大政治案件解密的法律程序，國民黨竟想用阻擋《法官法》來達成封殺《政治檔案法》的目的。

王定宇說，國民黨想要封殺「真相」，民進黨團堅決不接受，所以就算再議場按著表決器直到半夜12點，明天早上6點還要繼續，並說「堅持...雖然累，但是值得」！

▼立法院臨時會挑燈夜戰，民進黨團立委在議場大啖披薩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院臨時會挑燈夜戰 民進黨團立委在議場大啖披薩。（圖／記者屠惠剛攝）

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