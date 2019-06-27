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性侵犯毆打獄友被控7年重罪　法院認獄友病死改輕判定讞

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▲▼劉兆弘說後悔毆打獄友。（圖／記者吳銘峯攝）

▲劉姓受刑人更審宣判時，表示後悔毆打獄友。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

性侵犯劉姓男子入監服刑後，多次毆打同舍房的李姓受刑人，李姓受刑人最後死在獄中。一二審法院審理後，均認定劉男犯下傷害致死，重判有期徒刑7年8月。案經撤銷發回後，更審改認定死者因血壓問題而病死，並非遭劉男打死，改以普通傷害罪輕判1年2月。最高法院也採信，27日駁回上訴定讞。

判決指出，身高185公分，體格壯碩的劉男，因強制性交、毒品等罪遭判刑12年定讞，2009年2月發監台北監獄服刑。但他因左膝韌帶感染斷裂，2013年4月轉入病舍療養，與侵占罪被判刑入獄、患有擴張性心肌病變的李姓受刑人同舍房。但劉男不滿李男的衛生習慣，多次出言辱罵，更動輒掌摑或以拳頭、腳踢痛毆，或以原子筆突刺等方式，凌虐毆打李男；還對李男小便、潑尿或不讓其睡覺等方式欺凌。李男不堪虐待，10天後爆發高血壓性顱內出血，不治身亡。

家屬不滿，提出民刑事訴訟。刑事部分，一二審法院均認定劉男犯下「傷害致死罪」，重判有期徒刑7年8月。案經最高法院撤銷發回後，高等法院去年9月間更一審作出改判，改認定死者原本就有血壓問題，最後才因病情惡化，高血壓顱內出血而死，並非被劉男毆打致死，不具有因果關係，因此更審改以普通傷害罪，將劉男判刑判刑1年2月。

更審宣判時，身材壯碩的劉男韌帶仍未治癒，他在還押看守所時，記者詢問他對於法官輕判是否回應？他不願回答。之後記者再問會不會賠償被害人？劉男立馬回：「會。」記者再問他後不後悔？劉男也回：「後悔。」隨後被還押監獄。

全案再上訴最高法院，最高法院27日駁回上訴定讞。另外家屬也認為監獄管理有疏失，提出國家賠償訴訟。最高法院2016年10月已經判決台北監獄必須國賠295萬元給家屬，這部分先行確定。
 

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