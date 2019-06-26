狠心保母抓腳重摔女童頭致死還辯手滑　重判13年定讞

▲台南保母摔死女童案，判刑13年定讞。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台南一名有執照的林姓保母，2017年初受託照顧1歲4個月大的翁姓女童，但因不堪女童哭鬧，竟情緒失控，先抓女童雙腳甩動女童，之後更以頭下腳上的方式，將女童重摔落地，女童送醫後2月死亡。檢方依照殺人罪嫌起訴，最高法院審理後，26日依照「成年人傷害兒童致死罪」，重判13年定讞。

判決指出，林女自2016年12月間接受翁姓夫婦委託，以每個月15000元的代價，照顧當時1歲多的翁姓女童。但僅照顧不到2個月，就發生這起悲劇。案發當天早上7點多，女童被送到保母家中後開始啼哭，保母的丈夫雖曾前往安撫，但女童仍一直哭泣。一直到上午9點多，林女聽到女童還在哭，竟抓起女童雙腳，以頭下腳上的姿勢將女童甩動3次，再將女童放回床上。

但女童仍繼續哭泣，林女情緒失控，竟抓住女童右腳，以頭下腳上姿勢舉起，將女童舉到肩膀高度後鬆開右手，女童重重摔落在舖有軟墊的地面，導致頭部受重創，逐漸陷入昏迷。林女事後發現不對勁，趕緊通知父母到場，父母也緊急將女童送醫急又，但因女童左右視神經與眼球交界處出血，以及瀰漫性腦髓壞死軟化、水腦症等嚴重腦傷、併發肺炎，引發神經性休克，住院1個半月後不治。家屬不滿，提出殺人罪的告訴，檢方依照「成年人故意殺害兒童罪」，對保母提起公訴。

一二審法院審理時，保母否認具有殺人故意，還辯稱先說是與女童在玩不小心「手滑」致對方跌落，之後又說是女童嬉鬧時掙扎摔下，最後才坦承是為了教訓女童才會摔人。但一二審法院均認定保母不具有殺人故意，均依照「成年人傷害兒童致死罪」，將保母判刑13年。

全案上訴第三審，最高法院26日駁回上訴，將保母判刑13年定讞。另外家數也起訴求償，一審台南地院判決保母應賠償女童父母433萬餘元，目前上訴二審審理中。

