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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蘇南／台灣職安卡7月上路！落實職安訓練減少事故發生

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▲▼工程,工地,工人,工安,勞檢,職場安全,派遣工,臨時工,勞工,勞退,勞基法,大巨蛋。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣目前有逾90萬名營造業勞工，為減少工地事故發生，職安署自7月1日起推行「台灣職安卡」，提供職安教育訓練。（圖／記者李毓康攝）

為減少工地事故悲劇發生，勞動部職業安全衛生署（以下簡稱職安署）於2019年7月1日起實施的「台灣職安卡」，針對營造作業勞工朋友提供職業安全衛生教育訓練，核發合格證明，以落實工地入場管理機制。

職安署統計，台灣目前有逾90萬的營造業勞工，職災死亡人數在2016年是142位，其中高達七成以上未接受職安教育訓練；2018年的死亡人數為124位，其中87位沒有接受過職安教育訓練。

工地事故頻傳的原因在於：1.心存僥倖認為意外事故不會發生在自己身上；2.作業環境髒亂；3.誤認含酒精飲料可提神；4.雇主只顧利潤，無視危害防護；5.低價搶標或層層轉包，導致各承攬商利潤降低，因此而減省工地安全措施經費；6.勞工沒有要求加強工地現場的防護措施；7.職安檢查人力不足；8.未落實職安教育；9.工程變更進而產生安全防護缺口。

《職業安全衛生法》第5條規定，雇主使勞工從事工作，應在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。又，工程設計與施工者應於設計或施工規劃階段實施風險評估，致力防止工程施工時發生職業災害。

至於雇主提供的工地安全措施，同法第6條也規定，營造業雇主應對下列危害提供符合規定之必要安全衛生設備及措施：1.防止採石、採掘、裝卸、搬運、堆積或採伐等作業中引起之危害；2.防止有墜落、物體飛落或崩塌之虞的作業場所引起之危害；3.防止通道、地板或階梯引起之危害；4.防止機械、設備或器具等引起之危害。

營建工作辛苦，再加上勞工素質不一，雇主更有必要加強工地安全防範及勞工職安教育，期望透過「台灣職安卡」的推動，降低工地意外發生率，減少營造業勞工的安全風險。

為此，職安署已編訂統一教材，由各勞動檢查機構培訓合格授課講師，營造作業勞工受訓滿6小時課程，之後經線上測驗合格，發給「台灣職安卡」，即可受雇於全國營造工地作業，未來無需再重複接受相同的訓練。

職安署更將整合現行的台北市「職安卡」及台中市「工安卡」，減少事業單位負擔及提升勞工就業機會。又，為減少需同時隨身攜帶多種卡片之不便，「台灣職安卡」將以「虛擬卡」方式發行，只要勞工擁有個人受訓資訊紀錄，就可永久保存及使用。雇主及勞工亦可查詢「職安卡資料管理系統」，確認勞工教育訓練資格符合度，落實工地入場管理機制。

「台灣職安卡」要求營造廠負起雇主責任，聘僱勞工時得檢視其是否擁有此卡，以確認其工安防範資格，否則需對勞工負起教育訓練責任，以減少事故發生，提升作業安全，對於勞工及僱用人都受惠。

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▲雲林科大科技法律研究所 蘇南教授●蘇南，國立雲林科技大學營建系及通識教育中心教授，交通大學土木工程博士，中正大學法學博士，中國政法大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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關鍵字：法律,司改人權,蘇南,職安卡,工地事故,職災,職安署,職安法,營造業

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