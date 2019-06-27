韓國瑜「塞子說」惹議　 黃暐瀚：其實是脫稿演出

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在國民黨總統初選政見會提出「塞子說」，以水、浴缸、塞子，比喻美中台三方關係。對此，媒體人黃暐瀚表示，韓國瑜脫稿演出，但這是真心話，很自然地講出來。

對於智庫發問，韓國瑜回應，中、美就像兩個下棋的人，台灣若只是車馬炮兵卒，要當棋子，時間到了，沒價值就丟掉了，還是台灣換個角色，成為晚上身體疲倦、泡澡要用塞子，「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。」努力靠自己，國家安全是最重要的。

不過，這個比喻似乎令人摸不著頭緒，民進黨主席卓榮泰認為「太深奧了」，台北市長柯文哲說，「這個想像力要很好」，總統蔡英文則提醒「高雄的拴子要栓緊一點。」

對此，黃暐瀚27日透過臉書替韓國瑜緩頰，他表示，總統是真不懂，還假不懂？他不知道，但早上接了聽眾的call-in後發現，「庶民其實都懂」。

黃暐瀚指出，棋子就是受制於人，身不由己；塞子就是小而關鍵、缺之不可、泡澡必備的小零件，塞子雖小，沒它不行，韓國瑜說的很淺，但庶民聽得懂。

黃暐瀚認為，能聽得懂、感動人，才是最重要的，當然不管是蔡英文自許能「不只當個棋子，也能當個棋手」，或是韓國瑜的「塞子說」都是理想崇高，但尚無作法的政見，怎麼做、能不能真做到，才是最後的關鍵。

▲韓國瑜問「台灣要當棋子，還是浴缸的塞子？」（圖／翻攝TVBS直播）