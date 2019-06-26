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「習川會」G20可能談華為　任正非：我們不願意成為籌碼

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▲▼任正非受訪中提及華為的未來規劃。（圖／人民日報）

▲華為創始人任正非。（圖／人民日報）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將與大陸國家主席習近平於G20峰會會談，華為是否會成為談判籌碼備受全球關注。對此，華為創始人任正非早前接受CNBC採訪時表示，「作為一個談判籌碼，我覺得我們不值得，我們也不願意」，華為和美國的問題還是要通過法律來解決。

川普曾在推特po文稱，他與大陸國家主席習近平將會展開對話，現在美國把華為放在中美貿易的核心位置。對於美方此番說法，任正非表示，華為在美國就沒有銷售，因此中美之間的貿易問題與華為沒有什麼關係。

他指出，中美兩國是兩個很龐大的「球」，華為在中間只是一顆小芝麻，起不到任何減緩的作用；美國是一個法治國家，華為和美國的問題還是要通過法律來解決，「我們還是相信法庭最後的判決。」

▼美國一位不具名的官員曾透露，「習川會」可能會談華為的案子。（圖／路透）

▲▼華為。（圖／路透）

儘管任正非認為「華為沒那麼重要，不大現實能成為兩個偉大人物的談話談資」，但實際上，華府仍花了很多時間大談特談華為。對此，任正非稱，那是可能是因為「打不死我們，怎麼打都不死，可能以後還不會死，他們要幾年都這麼關懷下去，是不是很疲憊？」

任正非接著說，華為和美國政府的溝通，各個管道都在進行，因為美國是一個法治國家，他們在法庭裡溝通，就是在和美國政府溝通，美國政府出具證據給法庭，華為也出具證據給法庭，讓法庭來判斷是有否有錯，錯了多少，做出裁決，這才是最主要的問題，「作為一個談判籌碼，我覺得我們不值得，我們也不願意。」

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關鍵字：華為,任正非,G20,川普,中美,川習會,習川會

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